¡Úµð¿Í¡Û»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼ »î¹çÁ°¤Ë£Ç¥Ê¥¤¥ó¤Ëà¶ÛµÞ·±¼¨á¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÌµÇ°¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬£²£¶Æü¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡ËÁ°¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¡££Ç¥Ê¥¤¥ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÁª¼ê¤é¤Ë¡¢Á°´ÆÆÄ¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ»á¡Ê£´£·¡Ë¤Î¼Ç¤¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£°¤Éô»á¤Ï£±£¸ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ÍÆµ¿¤Ç¡¢Á°Æü£²£µÆü¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°¤Ë¼Ç¤¤ò¼õÍý¤·¤¿Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö°¤ÉôÁ°´ÆÆÄ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¢¤¨¤Æ¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ·±¼¨¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö»ä¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÁê¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÅê°ìÂÇ¤ËÁ´ÎÏ¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ÆÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¼«¿È¤¬ÁêÅö²ù¤·¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢´ÆÆÄ¤ÎÌµÇ°¡¢³§¤µ¤ó¤¬Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ÎÌµÇ°¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÀ²¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤Ë´ÆÆÄÂå¹Ô¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¶¾å´ÆÆÄÂå¹Ô¤Î²¼¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¶¶¾å´ÆÆÄÂå¹Ô¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£