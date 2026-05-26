◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）

巨人・則本昂大投手（３５）が交流戦開幕投手を務め、移籍後最短の４回、同ワーストの７失点で降板した。３回に１イニング３本塁打を浴びるなど、強力ソフトバンク打線の前に屈した。６度目の挑戦でも移籍後初勝利をつかむことはできず「ボールをしっかりコントロールすることができませんでした。次の登板に向けてしっかり反省して調整します」と振り返った。

７回無失点と好投した１３日・広島戦（福井）以来、中１２日での出番。前カードの日本ハム３連戦で計２８得点と爆発した小久保ホークスとの対決で、２回までは無失点投球を続けていた。しかし０―０で迎えた３回。正木、栗原、山本恵に３発を献上して悪夢の５失点。１イニング３被弾は楽天時代の２１年５月２６日・巨人戦（東京ドーム）以来２度目となった。

加入１年目の今季は試合前まで５試合に先発し防御率２・７０と安定感を発揮。それでも０勝２敗と勝ち星に恵まれていなかった。この日はチームの連敗阻止も託され「点数が入るまで辛抱していけたらなと。（カード頭で）相手もいい投手が来る。そこは我慢比べ」と相手先発・大津との投げ合いに燃えていた。

昨季まで１３年間パ・リーグに所属した右腕。ソフトバンク戦は先発、救援で通算６３試合に登板し２１勝２３敗。登板前日は「僕がいた１３年間は強者のイメージがあった。でも、今年は今年。自分の仕事をすれば勝つチャンスは生まれてくる」と話していた。

◆則本の今季登板（★は敗戦投手、―は勝敗つかず）

４月 ２日 中日（バンテリンドーム）★７回８５球５安打２失点５Ｋ

９日 広島（マツダ） 雨天中止

１４日 阪神（甲子園） ―６回９３球２安打無失点３Ｋ

２１日 中日（長野） ―５回９４球１０安打１失点４Ｋ

２８日 広島（東京ドーム） ★５回９８球１２安打６失点３Ｋ

５月１３日 広島（福井） ―７回９９球５安打無失点７Ｋ