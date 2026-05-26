ラグビー・ＮＴＴリーグワンのプレーオフ準決勝で東京ベイ戦（３１日、秩父宮）を迎える埼玉は２６日、熊谷市内で練習を行った。ＷＴＢ竹山晃暉が取材対応。「ここ数年、悔しい残酷な結果を自分たちは目の当たりにしてきている。その悔しさは持って、この１週間をまずは準備したい」と、４季ぶりの優勝を見据えた。

埼玉は今季、レギュラーシーズン（ＲＳ）を１６勝２敗の２位で通過。リーグワン初代王者は昨季、トップリーグを通じて５季ぶりに決勝を逃し、４位だった。負けたら終わりの一発勝負、２０１９年度入団の２９歳は「大きな舞台で、個人で何かをやろう、何か大きなプレーをしようという気持ちはいらない」。凡事徹底、基本的なコミュニケーションの重要さを説き「僕自身も（キャリアは）長いので。経験を生かしながら、チームを引っ張っていけるようなプレーをしたい」と語った。

今季はレギュラーシーズン１６試合に出場し、計１２トライ。ハイボールキャッチやスペースを突いたキックなどパフォーマンスを発揮し、ＰＯでもＷＴＢとして攻撃のカギを握る。「相手のトイメン（１１番）はジャパンのウイングなので、そのバトルも注目されるかもしれないけど、やるべきことはチームから求められている基準を落とさずに。８０分、足がつるまで走り続けたい」と、闘志を高める。

ＲＳ第１１節（３月）以来の東京ベイとの戦い。前戦は、３２―３０と辛勝した。昨季はＰＯ準決勝で敗れた相手でもある。竹山は「楽しみたい。この環境、時間を楽しめるように。いい準備をして、自信を持って秩父宮に行きたい」と、決戦へ腕をまくった。