大雨災害に備えるシリーズ企画「ソナエル」です。今回のテーマは「防災気象情報の発表基準の変更」です。

気象庁が発表する防災気象情報のうち、大雨に関する情報が5月28日から改定されます。防災気象情報の発表基準の変更や、変更に伴って指摘される「ある恐れ」について考えます。

■福岡管区気象台

「大雨に関しては土砂災害警報になるのですが、今回、レベル4の危険警報という基準を設けております。」





ここ数年、毎年のように大雨災害が発生している福岡県久留米市ではこの日、防災気象情報に関する住民向けの勉強会が開かれました。福岡管区気象台の担当者が、防災に関する情報を説明しました。このうち「警戒レベル」について、次のことを呼びかけていました。▼黄色の「レベル2 注意報」では、避難の準備を整える▼赤色の「レベル3 警報」では、危険な場所にいて、避難に時間のかかる人などは避難を始める▼紫色の「レベル4 危険警報」では、危険な場所にいるすべての人が避難する■参加した人「分かりやすく気象台の方が説明したり、レベルによって、こうして逃げるんだという意識が、とても勉強になりました。」

防災情報を学ぶのは住民だけではありません。



福岡県八女市では、筑後地区にある自治体の防災担当者らが集まり、新たな防災気象情報で自治体が取るべき対応などを議論しました。



■防災担当者

「土砂キキクルは、もう黄色になっていて、レベル2 注意報が出ている。雨の降り方によっては急にレベル4になる可能性もある。」



今回の改定では、名称の変更だけでなく、発表基準が変わる情報があります。



つまり、これまでと同じ考え方では、逃げ遅れてしまう恐れがあります。

基準が変更される情報の一つが、土砂災害です。



これまで土砂災害の情報は、レベルごとに定められた雨量などの基準を超えるか、超える恐れが高まった場合に順次、発表されてきました。

改定後は「レベル4」の基準に到達すると予想される場合にだけ、「レベル3 土砂災害警報」が発表されることに変更されました。

想定を上回る大量の雨が短時間で降った場合、「レベル3」が発表されることなく「レベル4 土砂災害危険警報」が発表される可能性があります。



仮に防災気象情報に合わせて避難情報が発令されていた場合、「レベル3」の「高齢者等避難」の情報が出ずに「レベル4」の「避難指示」が出て、移動に時間がかかる高齢者などは逃げ遅れる恐れが考えられます。

自治体が発令する避難情報が最も重要ですが、土砂災害が発生する恐れがある危険な場所にいる人は「レベル2 土砂災害注意報」が発表された段階で、避難に備えて心の準備を一段階、高める必要があります。



■自治体の防災担当者

「もう土砂災害がレベル4という予想になっているので、ここでは遅いのかなと。」

「明るい時に避難情報を出して、避難所を開設して、高齢者だけでも避難させた方がいいと思います。」

また、「レベル3 土砂災害警報」が発表された場合は、安全に避難するために残された時間が限られていると認識することも大切です。



■八女市 防災安全課・江島航洋さん

「早めの避難情報を出すところも大切じゃないかなと思いました。」



■みやま市 地域・防災課 宮川浩則さん

「適切な情報を適切なタイミングで発信していかないといけないことは、すごくよかったと思います。」



次回は、危険度が高まる恐れを事前に知らせるための情報についてお伝えします。