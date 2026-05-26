静岡県警は5月18日～5月24日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表し、注意を呼びかけています。税金の納付依頼を装った手口が増えているといいます。



静岡県警サイバー企画課では、毎週多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表しています。



2026年5月18日～5月24日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイト上位10位は以下の通りです。





1. Apple 2.Amazon 3.クレディセゾン 4.東京電力 5. PayPay銀行 6.三井住友カード 7.LINE 8.PayPay 9.国税庁10. JCB税金などの納付以来をPayPayアプリなどで送らせようとする手口が急増しているということです。以下のようなタイトルのメールが来たら要注意だとして例示しています。Apple ID セキュリティ警告:サインインが検出されました（Apple）「MyJCB」システム更新に伴うお客様情報の再確認について（JCB）【三井住友カード】5月お支払い金額確定のお知らせ【重要】LINEポイント付与および受取手続きのお願い【東京ガスの機器交換】温水式浴室乾燥機割引キャンペーン実施について【PayPay銀行】PayPayデビット3回利用で3,000円分ポイントプレゼント静岡県警は、メール、SMSに記載されているURLはクリックしないことや、よく使用するサービスについては公式アプリをダウンロードすること。また、公式サイトをブックマークしておくことなどを呼びかけています。