飯田圭織、衝撃の“27歳差”のモー娘。後輩とのランチショットに反響「姉妹みたい」「びっくり素敵なご縁だ」
元モーニング娘。の飯田圭織（44）が26日、自身のインスタグラムを更新。アイドルグループ・モーニング娘。の後輩との“27歳差”ショットを公開した。
【写真】27歳差はビックリ！…高身長コンビでの楽しい時間を明かした飯田圭織＆弓桁朱琴
飯田は「「昨日、モーニング娘。'26の弓桁朱琴ちゃんと初ランチに行きました」とつづり、2人仲良くピースサインをするショットを公開。「年齢差は27歳だけど166cmの朱琴ちゃんと167cmの私の歴代モーニング娘。高身長コンビで楽しい時間でした」とつづった。
この投稿には「姉妹みたいで可愛い」「初期メンバーと17期がランチだなんて！」「びっくり素敵なご縁だ」との反響が寄せられている。
【写真】27歳差はビックリ！…高身長コンビでの楽しい時間を明かした飯田圭織＆弓桁朱琴
飯田は「「昨日、モーニング娘。'26の弓桁朱琴ちゃんと初ランチに行きました」とつづり、2人仲良くピースサインをするショットを公開。「年齢差は27歳だけど166cmの朱琴ちゃんと167cmの私の歴代モーニング娘。高身長コンビで楽しい時間でした」とつづった。
この投稿には「姉妹みたいで可愛い」「初期メンバーと17期がランチだなんて！」「びっくり素敵なご縁だ」との反響が寄せられている。