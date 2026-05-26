ホワイトソックスの村上宗隆選手が日本時間26日、ツインズ戦で18号ソロをマーク。日本人メジャーリーガー1年目の記録として、城島健司氏の持つ記録に並ぶ歴代2位タイとなりました。

「2番・ファースト」でスタメン出場した村上選手は初回、1点ビハインドの第1打席で相手先発の初球を上手く捉えライトスタンドへ。試合前時点で松井秀喜氏の記録(16本)を超える歴代3位につけていましたが、この一発で城島氏の記録(18本)に並びました。

さらに、このホームランで本塁打数で並んでいたヤンキースのアーロン・ジャッジ選手を抜き、再びア・リーグ単独トップに浮上。タイトル争いでも一歩抜け出す形となりました。

日本人メジャーリーガー1年目の最多記録は、2018年に大谷翔平選手が記録した22本。シーズン序盤にして早くも大谷選手の記録を視野に入れた村上選手が、ここからどこまで本数を伸ばしていくのか注目が集まります。

▽日本人メジャーリーガー1年目に2桁本塁打を記録した選手22本 大谷翔平18本 城島健司、村上宗隆(※53試合消化)16本 松井秀喜15本 井口資仁、吉田正尚14本 鈴木誠也10本 新庄剛志、福留孝介、青木宣親、岡本和真(※54試合消化)