¡Ú ¾åÇòÀÐË¨²» ¡Û½ñÀÒÈ¯Çä²ñ¸«¤¬°ìÅ¾¡¢¼Õºá²ñ¸«¤Ëà¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëá¡¡ºÇ¶á¤Î¡Ö¥¬¥Ö¥ê¡×¤â¹ðÇò
ÇÐÍ¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¤¬26Æü¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡ØBite! The World ¾åÇòÀÐË¨²»¤ÈÀ¤³¦¤ò¥¬¥Ö¥ê!¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç2Ç¯È¾°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»¨»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¿¡¢28¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎÎÁÍýÅ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¾åÇòÀÐË¨²» ¡Û½ñÀÒÈ¯Çä²ñ¸«¤¬°ìÅ¾¡¢¼Õºá²ñ¸«¤Ëà¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëá¡¡ºÇ¶á¤Î¡Ö¥¬¥Ö¥ê¡×¤â¹ðÇò
Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î½ñÀÒ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàÌ´¤ò¸«¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¡£¡ÖÀÛÃø¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹á¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¡Ö¤»¤Ã¤Á¤ç¡×¡Ö¤»¤Ã¤Á¤ç¡×¤È¥¥å¡¼¥È¤Ë²¿ÅÙ¤âÒì¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ëè²ó¡¢Å¹¤Î¼èºà¤ò¤·¤¿¤Î¤Á¡¢400»úÄøÅÙ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¯ºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢à¤¤¤Ä¤âÇº¤ß¤¹¤®¤ÆÄù¤áÀÚ¤ê¡ÖÅöÆü¡×¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Äá¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ëà¤¢¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤ò²á¤®¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Äá¤È¸À¤¤Ä¾¤·¡¢¶ì¾Ð¤¤¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÏ¢ºÜÃæ¤Ë°ìÅÙ¤À¤±Äù¤áÀÚ¤ê¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¤¢¡¢°ìÅÙ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä»°¡¢»Í²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ËÄûÀµ¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢à»ä¤ÎÂÕÂÆ¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹á¤ÈÌÔ¾Ê¡£àÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤ì¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÞÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹á¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¶¦¤ËÏ¢ºÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆàÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹á¤È¡¢È¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ï°ìÅ¾¡¢¼Õºá²ñ¸«¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ñÀÒ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ºÇ¶á¤«¤Ö¤êÉÕ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤Èà¤¿¤¯¤¢¤ó¤Ç¤¹á¤ÈÂ¨Åú¡£¤è¤¯´Ý¤´¤È1ËÜ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢àËÜÅö¤Ï¤¢¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¬¥Ö¥ê!¤·¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªá¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û