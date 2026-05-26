サッカースペイン１部リーグ、バルセロナでスポーツディレクターを務めるデコ氏が、退団するポーランド代表ＦＷロベルト・レバンドフスキに変わるＦＷを獲得するためブラジル代表ＦＷジョアン・ペドロ（チェルシー、英）の引き抜きに動いているという。バルセロナを拠点に展開するスポーツ紙、エル・ムンド・デポルティボなどが伝えている。

記事によると、デコは自身のアシスタントでＪ１神戸でもプレーしたボージャン・クルキッチ氏と共にロンドンへ行きＦＡカップ決勝を観戦。選手補強の手応えを探ったという。現時点でチェルシーは同選手の放出を考えていないが、チームが来季チャンピオンズリーグへの出場権を獲得するかどうかで状況が変わる可能性もあると考えられる。

なお同選手を獲得する場合移籍金は７０００万ユーロ（約１２９億５０００万円）程度になると考えられる。ずっと補強を熱望しているアルゼンチン代表ＦＷフリアン・アルバレスの場合のそれは１億ユーロ（約１８５億円）で経費を抑えられることになる。もっともバルセロナはアトレチコ・マドリードからの選手招聘を諦めたわけではなく、選手側が移籍に関する何らかのアクションを起こすのを待っているという。