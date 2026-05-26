志田未来「結婚ってワードが出たら逃げそう」巷で話題の“回避型男子”をバッサリ！

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

5月21日（木）に放送された同番組には、志田未来とWEST.の藤井流星がゲスト出演した。

今回番組では、女性を翻弄する“回避型男子”が特集された。厄介な回避型男子のトリコになってしまう女性が多いなか、志田と鈴木はというと…？

【映像】鈴木愛理「覚悟がないわ」とバッサリ！“回避型男子”はこんな人物

SNSで話題の回避型男子とは、女性との距離感で生じるストレスを無意識に回避する男性のこと。好意を持たれると離れてしまいがちで、「親密度が高まってもリセットする」「未来の約束を絶対しない」「合鍵をなかなかくれない」といった特徴がある。

番組では、そんな回避型男子を好きになったことがあるという30代女性にインタビュー。

女性が出会って2〜3ヵ月目に告白すると、回避型男子は「僕のことまだよく知らないでしょ？だから付き合えない」と断り、付き合うまでに1年は必要と提案したという。30代女性は最初こそ、「私が彼を変えてあげられるかも！」と回避型男子にアプローチし続けたが、年齢的に1年は待てず、結局交際には至らなかったそうだ。

スタジオでは、満場一致で「『1年待って』はナシ」という意見に。鈴木は特にムッとした様子で、「残っていると思うなよって感じですよね、1年後に私が！」とコメントした。

志田が、「（回避型男子は）話し合うのとか嫌いそうですよね。大切な話から逃げそう。結婚ってワードが出たらもう…」と顔をしかめると、鈴木も同調。「すぐ話変えそうですよね。嫌だわ〜覚悟がないわ〜本当に〜！」と非難していた。