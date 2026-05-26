　WEリーグは26日、2025-26シーズンのWEリーグアウォーズを開催し、INAC神戸レオネッサのMF成宮唯が最優秀選手賞を初受賞した。

　1995年2月22日生まれの成宮は2021シーズンからI神戸に加入。初年度に20試合6得点を挙げ、チームのWEリーグ初代女王に貢献し、自身はベストイレブンに選出された。その後も主力としてプレーすると、今季は22試合8得点を記録して4シーズンぶりの優勝に貢献していた。

　ベストイレブンも発表され、優勝したI神戸からはMVPの成宮を含めて3人が選出。2位の浦和からも3人、3位の東京NBと4位の広島から2人ずつ、大宮から1人が選出されている。

　以下、WEリーグアウォーズの各部門受賞者

▽最優秀選手賞

MF成宮唯(I神戸)

▽ベストイレブン

GK大熊茜(I神戸)

DF高橋はな(浦和)

DF乗松瑠華(大宮)

DF市瀬千里(広島)

MF榊原琴乃(浦和)

MF菅野奏音(東京NB)

MF塩越柚歩(東京NB)

MF成宮唯(I神戸)

MF中嶋淑乃(広島)

FW島田芽依(浦和)

FW吉田莉胡(I神戸)

▽得点王

FW吉田莉胡(I神戸)

▽ベストヤングプレーヤー賞

FW田子夏海(C大阪)

▽最優秀監督賞

宮本ともみ(I神戸)

▽最優秀オフェンス賞

FW田子夏海(C大阪)

▽最優秀ディフェンス賞

MF成宮唯(I神戸)

▽MOST IMPRESSIVE WE ACTION DAY

マイナビ仙台レディース

▽Social Impact賞

AC長野パルセイロ・レディース

▽フェアプレー賞

日テレ・東京ヴェルディベレーザ

▽最優秀主審賞

兼松春奈

▽最優秀副審賞

曽根未宇