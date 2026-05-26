WEリーグベストイレブンが決定!! MVPはINAC神戸レオネッサMF成宮唯!!
WEリーグは26日、2025-26シーズンのWEリーグアウォーズを開催し、INAC神戸レオネッサのMF成宮唯が最優秀選手賞を初受賞した。
1995年2月22日生まれの成宮は2021シーズンからI神戸に加入。初年度に20試合6得点を挙げ、チームのWEリーグ初代女王に貢献し、自身はベストイレブンに選出された。その後も主力としてプレーすると、今季は22試合8得点を記録して4シーズンぶりの優勝に貢献していた。
ベストイレブンも発表され、優勝したI神戸からはMVPの成宮を含めて3人が選出。2位の浦和からも3人、3位の東京NBと4位の広島から2人ずつ、大宮から1人が選出されている。
以下、WEリーグアウォーズの各部門受賞者
▽最優秀選手賞
MF成宮唯(I神戸)
▽ベストイレブン
GK大熊茜(I神戸)
DF高橋はな(浦和)
DF乗松瑠華(大宮)
DF市瀬千里(広島)
MF榊原琴乃(浦和)
MF菅野奏音(東京NB)
MF塩越柚歩(東京NB)
MF成宮唯(I神戸)
MF中嶋淑乃(広島)
FW島田芽依(浦和)
FW吉田莉胡(I神戸)
▽得点王
FW吉田莉胡(I神戸)
▽ベストヤングプレーヤー賞
FW田子夏海(C大阪)
▽最優秀監督賞
宮本ともみ(I神戸)
▽最優秀オフェンス賞
FW田子夏海(C大阪)
▽最優秀ディフェンス賞
MF成宮唯(I神戸)
▽MOST IMPRESSIVE WE ACTION DAY
マイナビ仙台レディース
▽Social Impact賞
AC長野パルセイロ・レディース
▽フェアプレー賞
日テレ・東京ヴェルディベレーザ
▽最優秀主審賞
兼松春奈
▽最優秀副審賞
曽根未宇
1995年2月22日生まれの成宮は2021シーズンからI神戸に加入。初年度に20試合6得点を挙げ、チームのWEリーグ初代女王に貢献し、自身はベストイレブンに選出された。その後も主力としてプレーすると、今季は22試合8得点を記録して4シーズンぶりの優勝に貢献していた。
以下、WEリーグアウォーズの各部門受賞者
▽最優秀選手賞
MF成宮唯(I神戸)
▽ベストイレブン
GK大熊茜(I神戸)
DF高橋はな(浦和)
DF乗松瑠華(大宮)
DF市瀬千里(広島)
MF榊原琴乃(浦和)
MF菅野奏音(東京NB)
MF塩越柚歩(東京NB)
MF成宮唯(I神戸)
MF中嶋淑乃(広島)
FW島田芽依(浦和)
FW吉田莉胡(I神戸)
▽得点王
FW吉田莉胡(I神戸)
▽ベストヤングプレーヤー賞
FW田子夏海(C大阪)
▽最優秀監督賞
宮本ともみ(I神戸)
▽最優秀オフェンス賞
FW田子夏海(C大阪)
▽最優秀ディフェンス賞
MF成宮唯(I神戸)
▽MOST IMPRESSIVE WE ACTION DAY
マイナビ仙台レディース
▽Social Impact賞
AC長野パルセイロ・レディース
▽フェアプレー賞
日テレ・東京ヴェルディベレーザ
▽最優秀主審賞
兼松春奈
▽最優秀副審賞
曽根未宇