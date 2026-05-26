前監督によるコンプラ違反…Jリーグ、福岡に罰金100万円とけん責の懲罰を決定
Jリーグは26日、アビスパ福岡に対して罰金100万円とけん責(始末書をとり、将来を戒める)の懲罰を決定したことを発表した。
懲罰の理由として、「金明輝前監督がスタッフに対して行ったハラスメントに該当する行為に関し、行為を防止し、こうした行為があれば早期に発見し、是正するために必要な体制を整備しておらず、内部統制上の不備が認められ、Jリーグの社会的信用を毀損した」と説明している。
なお同日、福岡の西野努代表取締役社長はクラブを通じ、以下のようにコメントを発表した。
「この度のハラスメント事案について、Jリーグより、裁定が発表されました。アビスパ福岡は、この裁定(罰金、けん責)を真摯に受け止めております。ファン・サポーター、パートナー、自治体の皆様、そしてチームスタッフ、選手を始めとした、クラブやリーグに関わるすべての皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことに対し、改めて深くお詫び申し上げます。下された処分を重く受け止め、二度とこのような事態を起こさないよう、クラブ全力を挙げてガバナンスの刷新に努めます。」
懲罰の理由として、「金明輝前監督がスタッフに対して行ったハラスメントに該当する行為に関し、行為を防止し、こうした行為があれば早期に発見し、是正するために必要な体制を整備しておらず、内部統制上の不備が認められ、Jリーグの社会的信用を毀損した」と説明している。
「この度のハラスメント事案について、Jリーグより、裁定が発表されました。アビスパ福岡は、この裁定(罰金、けん責)を真摯に受け止めております。ファン・サポーター、パートナー、自治体の皆様、そしてチームスタッフ、選手を始めとした、クラブやリーグに関わるすべての皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことに対し、改めて深くお詫び申し上げます。下された処分を重く受け止め、二度とこのような事態を起こさないよう、クラブ全力を挙げてガバナンスの刷新に努めます。」