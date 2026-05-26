ともに現役サッカー選手!! 甲府DF野澤陸&大宮DF金平莉紗が入籍を報告「笑顔の絶えない家庭を築いていきたい」
ヴァンフォーレ甲府は26日、21日にDF野澤陸がRB大宮アルディージャWOMENに所属するDF金平莉紗と入籍したことを発表した。
野澤はクラブを通じ、「日頃より応援してくださっている皆様、いつもありがとうございます。この度、RB大宮アルディージャWOMENの金平莉紗さんと5/21に入籍しましたことをご報告致します。これからはお互いに支え合いながら切磋琢磨し、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。 家族の為により一層努力してまいりますので、夫婦共に応援していただけたら嬉しいです。今後ともよろしくお願い致します。」とコメント。
また、金平も同様にクラブを通じ、「日頃より応援してくださっている皆様、いつもありがとうございます。この度、ヴァンフォーレ甲府の野澤陸さんと5月21日に入籍しましたことをご報告致します。これからはお互いに支え合いながら切磋琢磨し、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。家族の為により一層努力してまいりますので、夫婦共に応援していただけたら嬉しいです。今後ともよろしくお願い致します。」とコメントしている。
野澤はクラブを通じ、「日頃より応援してくださっている皆様、いつもありがとうございます。この度、RB大宮アルディージャWOMENの金平莉紗さんと5/21に入籍しましたことをご報告致します。これからはお互いに支え合いながら切磋琢磨し、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。 家族の為により一層努力してまいりますので、夫婦共に応援していただけたら嬉しいです。今後ともよろしくお願い致します。」とコメント。
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