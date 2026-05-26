○香陵住販 <3495> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.75％にあたる2万1000株(金額で6000万円)を上限に、5月27日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○テセック <6337> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.91％にあたる15万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から9月30日まで。



○ＹＵＳＨＩＮ <6482> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.59％にあたる150万株(金額で9億8850万円)を上限に、5月27日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○アクシアル <8255> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.26％にあたる200万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月27日から12月31日まで。



○マキヤ <9890> [東証Ｓ]

発行済み株式数の41.21％にあたる434万3800株(金額で45億0465万7800円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は5月27日から6月23日まで。買い付け価格は1031円。



［2026年5月26日］



株探ニュース