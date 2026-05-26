『チンチロ』 “新たな次元”へ、アリーナ2DAYS＆特別ゲスト登場決定 粗品がコメント発表【概要】
“ギャンブル四兄弟” （粗品・前田龍二・シモタ・大東翔生）による『チンチロ』が、12月17日・18日にTOYOTA ARENA TOKYOで2DAYS開催されることが決まった。
【写真】中田カウスのトークに笑顔を見せる粗品
『チンチロ』とは、登録者数200万人を超えるYouTubeチャンネル「粗品 Official Channel」にて大人気のコンテンツで、“ギャンブル四兄弟”が「ソシー」と呼ばれる架空のチップを使ってサイコロの出た目で競うゲーム。2023年12月日本武道館、2024年11月横浜アリーナ、2025年11月さいたまスーパーアリーナで開催され、チケット完売の上、大きな話題となった。
今年の『チンチロ』は、アリーナで2日連日開催、さらに2日目のみ特別ゲストの出演を予定する。
「新たな次元へ向かう “ギャンブル四兄弟”による 『チンチロ』。臨場感の中会場全体で高揚し、全身で熱狂を味わっていただける2日間となりますので、ぜひ会場でお楽しみください」と呼びかける。
5月26日午後7時よりFANY Ticketにて先行受付を開始。
■霜降り明星・粗品 コメント
『 ・ ・ ・ 』
開催概要
【公演名】チンチロ
【日程】2026年12月17日（木）・18日（金）
【時間】17:30開場、19:00開演
【会場】TOYOTA ARENA TOKYO
【出演】粗品・前田龍二・シモタ・大東翔生、ゲストあり（18日のみ）
【チケット料金】全席指定1万円（税込）
【写真】中田カウスのトークに笑顔を見せる粗品
『チンチロ』とは、登録者数200万人を超えるYouTubeチャンネル「粗品 Official Channel」にて大人気のコンテンツで、“ギャンブル四兄弟”が「ソシー」と呼ばれる架空のチップを使ってサイコロの出た目で競うゲーム。2023年12月日本武道館、2024年11月横浜アリーナ、2025年11月さいたまスーパーアリーナで開催され、チケット完売の上、大きな話題となった。
「新たな次元へ向かう “ギャンブル四兄弟”による 『チンチロ』。臨場感の中会場全体で高揚し、全身で熱狂を味わっていただける2日間となりますので、ぜひ会場でお楽しみください」と呼びかける。
5月26日午後7時よりFANY Ticketにて先行受付を開始。
■霜降り明星・粗品 コメント
『 ・ ・ ・ 』
開催概要
【公演名】チンチロ
【日程】2026年12月17日（木）・18日（金）
【時間】17:30開場、19:00開演
【会場】TOYOTA ARENA TOKYO
【出演】粗品・前田龍二・シモタ・大東翔生、ゲストあり（18日のみ）
【チケット料金】全席指定1万円（税込）