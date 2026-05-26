読売巨人軍は２６日、娘に対する暴行容疑で逮捕された阿部慎之助監督（４７）が辞任したと発表した。

同日午前、山口寿一オーナーと面会して辞任を申し入れ、受理された。

巨人軍の発表によると、阿部前監督は２５日午後６時頃、東京都内の自宅で姉妹のけんかを止めようとした際に長女（１８）から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にけがはなかった。

長女が使用した対話型ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」から児童相談所への通報を勧められて電話し、児童相談所から連絡を受けた警視庁渋谷署が阿部前監督を現行犯逮捕。２６日未明に釈放した。過去に阿部前監督と長女との間にトラブルはなかった。

阿部前監督は同日、都内で報道陣の取材に応じ、「伝統ある巨人軍の監督の名を汚してしまい、とても深く、謝罪したい気持ちでいっぱいです」などと涙ながらに話した。同席した代理人が読み上げた長女の手紙によると、「『どのようにすればいいか分からない』といった形で児童相談所の職員に相談したにもかかわらず、私自身の意向が聞かれることはなく、警察に通報される形になってしまった」という。

山口オーナーは同日、ファンやプロ野球関係者に陳謝した上で、「暴力は許されないことであって、監督を続けることは許されないと考えていたので辞任を受け入れた。暴力を振るった、そして逮捕されたという事実は消すことができない。監督の暴力は非常に重い出来事。辞任は避けられないと考えた」と述べた。監督代行を務める橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（６０）が、今シーズン最後まで指揮を執る方針も明らかにした。

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阿部前監督の一問一答は以下の通り。

「私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、プロ野球関係者の方、会社に、多大なご心配とご迷惑をおかけしました。本当に申し訳ありませんでした。娘は高校３年生という年頃の子ですので、どうか、温かく見守っていただければ幸いです」

――自ら辞任を申し入れた。監督を続けるわけにはいかないという思いがあったか。

「もちろんそうですし、今朝、山口オーナーにお会いして、それを受理していただいた」

――シーズンの戦いは続く。チームへの思いは。

「こういう形で去るということは、本当にご迷惑をかけているなと思う」

――橋上監督代行らチーム関係者と話はできたか。

「橋上さんとは話せたが、何と言っていいか分からなかった」