ドジャースタジアムで大役

2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアの金メダルを獲得し、現役引退した三浦璃来さん、木原龍一さんが25日（日本時間26日）、米ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたドジャースーロッキーズ戦の始球式に登場した。大役を終えた後、日本人選手と記念撮影し、ファンも熱視線を送った。

三浦さんは背中に「RIKU 6」、木原さんは「RYUICHI 12」と背番号、ネームの入ったユニホームを着用し、グラウンドに姿を現した。

捕手役をデーブ・ロバーツ監督が務め、氷上での代名詞だったリフトを披露すると「おおー！」と球場は騒然。木原さんに高々と持ち上げられた三浦さんが右手で投球したボールは右打者側に少しそれ、ワンバウンドでロバーツ監督がキャッチした。

大役を務めた後は、ミラノ・コルティナ五輪のメダルを手に山本由伸投手、佐々木朗希投手と記念撮影。ドジャース公式インスタグラムが、3ショットを投稿すると、SNS上のファンの視線が集まった。

「全員が世界最高峰の舞台で輝くアスリートならではの神々しさがありますね…！」

「りくりゅうペアと山本由伸投手はどちらもオリンピック金メダリスト スゴイ」

「何時もは小さい由伸がデカい。192センチの佐々木朗希はもっとデカい」

「一瞬、佐々木朗希選手が巨人過ぎると思ったが三浦璃来さんの小柄が強調されたのね」

「素敵な記念ショットですね。五輪の栄光と共に光り輝いています」

「由伸でけぇと思ったら朗希がデカ過ぎた」

試合はドジャースが2点ビハインドの7回に4点奪って5-3で逆転勝ち。大谷翔平は3打数1安打1打点だった。



（THE ANSWER編集部）