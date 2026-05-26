いまなお延焼が続く、タレント・あの（年齢非公開）の“嫌いな芸能人”騒動。

発端となったのは、5月18日深夜放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）。あのが「ベッキーの次に嫌いな芸能人」を実名告白する流れになり、鈴木紗理奈（48）の名前がそのまま放送されることになった。

突然名指しされた鈴木は黙っていなかった。20日までに更新したInstagramのストーリーズで、あのの名前は出さなかったものの《普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん》と言及。《普通にいじめやん》と訴えた。

一方のあのも黙ってはいなかった。21日更新のストーリーズに《まあよかったんじゃないっすか うまくいって》と投稿。続いてXでも《先に嫌なことされてるとは考えないんだな》（現在は削除済み）と意味深げに綴っていたため、鈴木への“煽り”ではないかとも指摘された。

その後、23日には同番組公式サイトが「お詫び」の声明を発表し、配慮が足りず鈴木に不快な思いをさせたことを謝罪している。ところが同日にあのがXを更新し、同番組に対してこれまでにも《この表現は嫌です》や《これはゲストの方が大変な思いするからやめてください》などと意見していたことを告白。《もう続けたくないので番組を降ります》と降板を宣言したのだ。

「バラエティはやりたい放題の部分もあります」と話すのは大手芸能プロ関係者だ。

「例えばタレントの子どもの頃の写真を提供したら本番でネタにされるなど、事務所が意図しない企画をやりがちなのがバラエティ番組。今回の騒動のような事務所に連絡ナシで“実名放送”に踏み切ってしまうのもバラエティならではでしょう」

では、今回の件もあの側に連絡ナシの“番組の暴走”だったのか？

「“冠番組”ですから、あのさん側に何も伝えないで放送するのはちょっと考えられないですけどね……」（前出・芸能関係者、以下同）

さらに、あの自身から番組降板が発信されたことで“ある疑念”が生じたとも。

「普通なら事務所がテレビ局とコミュニケーションをとってから事務所の公式HPで発表するのが“筋”です。でも、あのさんは自身のSNSから発信しており、さらに投稿内容は“番組が全部悪かった”と言わんばかりのものでした。事務所としては局との今後の関係性も考えてなるべく穏便に済ませたかったはずです。つまり、事務所があのさんをコントロールできていない可能性が高いですよね……」

そんななか鈴木が26日までにInstagramを更新。一連の騒動について、所属事務所名義でテレビ朝日との“和解”を報告した。

あのの“手綱”を、事務所はしっかり握り直すことはできるのだろうか――。