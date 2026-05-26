賀来賢人、自分より先に売れていった同年代俳優を実名告白 悔しかった過去「もう全員ハゲろ！と思った（笑）」
【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の賀来賢人が26日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。自らの下積み時代について語った。
【写真】賀来賢人「めちゃめちゃ悔しかった」活躍みていた同世代イケメン俳優
この日の放送で、自分より先に売れていった俳優を聞かれた賀来は「めちゃめちゃ悔しかった」と当時の心境を吐露。さらにそれらの俳優について、賀来は実名を告白。「佐藤健、松坂桃李、岡田まーくん（岡田将生）…もういっぱいいて」と述べた賀来は、彼らに対して「もう全員ハゲろ！と思った」と笑った。
また、同番組でMCを務めるくりぃむしちゅーの上田晋也に「後輩とかも『あれーっ、結構出てきたぞ』とかあった？」と尋ねられた賀来は、菅田将暉や山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）の名前を挙げた。賀来は上田に「どう思った？」と振られ「いや、もう全員ハゲろ（と思った）」と回答。スタジオの笑いを誘った。
そんな苦労人時代に互いを鼓舞し合った人はいたのか聞かれた賀来は「ありました、ありました」と苦労人たちの会“辛酸舐め組”の存在を告白。メンバーは仲野太賀と中村倫也だったとし、「みんな結構そこそこいろいろやってたんですけど、なぜ俺たちは注目されないんだ」と思っていたことを明かした賀来。「三者三様の腐り方をしてた」と当時を振り返った。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆賀来賢人、自分より先に売れた俳優を実名告白
この日の放送で、自分より先に売れていった俳優を聞かれた賀来は「めちゃめちゃ悔しかった」と当時の心境を吐露。さらにそれらの俳優について、賀来は実名を告白。「佐藤健、松坂桃李、岡田まーくん（岡田将生）…もういっぱいいて」と述べた賀来は、彼らに対して「もう全員ハゲろ！と思った」と笑った。
◆賀来賢人、苦労を語り合った「辛酸舐め組」のメンバーを明かす
そんな苦労人時代に互いを鼓舞し合った人はいたのか聞かれた賀来は「ありました、ありました」と苦労人たちの会“辛酸舐め組”の存在を告白。メンバーは仲野太賀と中村倫也だったとし、「みんな結構そこそこいろいろやってたんですけど、なぜ俺たちは注目されないんだ」と思っていたことを明かした賀来。「三者三様の腐り方をしてた」と当時を振り返った。（modelpress編集部）
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