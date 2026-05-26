ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太が２６日、都内で映画「黒牢城」（黒沢清監督、６月１９日公開）ジャパンプレミアに主演の本木雅弘と出席し、カンヌ国際映画祭で大反響を呼んだターンを披露した。

直木賞と山田風太郎賞を受賞した米澤穂信氏の同名小説を映画化。籠城作戦により密室となった城で起きる怪事件を描いたミステリー時代劇で、宮舘は、本木演じる戦国武将・荒木村重に忠義を尽くす若き家臣・乾助三郎を演じる。

本作は、フランスの「第７９回カンヌ国際映画祭」で１９日（日本時間２０日）、カンヌ・プレミア部門に選出され、公式上映が行われた。現地でメディア向けのフォトコールで、宮舘は華麗なターンやポージングを披露し、ロイヤルな“舘様”ぶりで沸かせた。

宮舘は、司会者からカンヌデビューの感想を求められ「初めてのカンヌだったのですが、どうだったんでしょうか…」と共演陣の顔色をうかがうと、本木は「想定外の爪痕を残しましたよね！世界中に『黒牢城』を印象づけていただいて」と感謝した。

さらに、本木は「行くぞ、助三郎！」と役名で宮舘に声を掛けると、ステージ上で２人でそろって華麗なターンを２度決めた。会場から大歓声がわき上がり、宮舘は本木の粋な計らいに感激していた。

イベントには、共演の吉高由里子、菅田将暉らも出席した。