前から他のワンコが歩いてくると、丁寧な『遊ぼうポーズ』をするシーズーさん。しかし、あまりにも腰が低すぎて…まさかの切なすぎる結末が話題になっているのです。

優しい性格が仇に…？思わず抱きしめたくなる尊い光景は記事執筆時点で56万回を超えて表示されており、2.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：腰が低すぎる犬→他の犬と会うと『遊ぼうポーズ』をするものの…『まさかの姿勢』と切ない結末】

他の犬と会うと『遊ぼうポーズ』をする犬→腰が低すぎて…

Xアカウント『@zushisyama』に投稿されたのは、シーズー「ズシ」くん。

ズシくんはお散歩中やお出かけ中、前から他のワンコが歩いてきていることに気づくと必ず『敵意なんてこれっぽっちもないよ！だから一緒に遊ぼう！』と、姿勢を低くするのだといいます。

腰が低すぎて…『切なすぎる結末』に反響

優しくフレンドリーな性格から、『敵意がない』ということを全力で分かってもらうために、とにかく限界まで『ペチャンコ』になるのだそう。

しかし、地面と一体化してしまいそうなくらいにペチャンコになるので、歩いてきたワンコに気付いてもらえずスルーされてしまうこともあるのだとか。

飼い主さん曰く、『ただのちょっと盛り上がった地面』と化してしまうことで、完全に気付いてもらえずスルーされると、ズシくんはとっても驚いた反応を見せるのだとか。

腰が低すぎるが故に、本末転倒…となってしまうこともあれど、変わらずに限界までペチャンコになり、アピールを続けるというズシくん。

素直で不器用、切ない結末にも負けない、いじらしいズシくんのお姿は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「可愛すぎる…気付かれないの不憫可愛い…」「遊びたくてペチャンコしてるの可愛い」「健気で可愛い」「一生懸命なのに伝わってないの尊い」「可愛すぎて声出た」「もはや地面と同化してるｗ」などのコメントが寄せられています。

表情豊かでフレンドリーな男の子の日常

2024年7月20日生まれのズシくんは、とっても表情豊かでフレンドリーな男の子。アイドル顔負けのあざと可愛い表情はもちろん、飼い主さんを驚かせるほどの変顔を披露することもあるのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすズシくんの日常は日々シーズーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@zushisyama」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。