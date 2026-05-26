「すごいカップル」「とても素敵！」“現役プロ同士”Jリーガー＆WEリーガーの電撃入籍報告に祝福殺到！「奥様もDFなんだー！」
WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENでプレーするDFの金平莉紗が５月26日、自身のインスタグラムを更新。J２のヴァンフォーレ甲府に所属するDFの野澤陸との入籍を発表した。
金平はふたりで寄り添うユニホーム姿の写真やプライベートの一枚などを添えて、「いつも応援してくれている皆さまへ」と切り出し、「この度、ヴァンフォーレ甲府の野澤陸さんと入籍いたしました」と報告した。
「同じサッカー選手としてお互いに支え合いながら切磋琢磨し、笑顔の絶えない楽しい家庭を築いていきたいと思います。同じエンブレムではないですが、夫婦共に応援していただけたら嬉しいです！今後とも応援のほどよろしくお願い致します！」
ともに27歳で、ともにDF、さらに背番号も“３”という共通点を持つふたり。岡山県出身の金平は2024年に大宮へ加入し、今季はリーグ戦13試合に出場。一方、栃木県出身の野澤は2021年に産業能率大から甲府へ加入し、今季は百年構想リーグで３試合に出場している。
この発表にはSNS上でも祝福の声が殺到。「とても素敵！」「最高のニュースきたー！！！」「現役のプロのサッカー選手同士の結婚、スゴい…！」「奥様もDFなんだー！」「２人の活躍を期待してます」「これはすごいカップル」「末永くお幸せに！」など、温かいコメントが相次いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】プライベート写真も！ 現役選手同士の幸せ溢れる入籍報告ショット！
金平はふたりで寄り添うユニホーム姿の写真やプライベートの一枚などを添えて、「いつも応援してくれている皆さまへ」と切り出し、「この度、ヴァンフォーレ甲府の野澤陸さんと入籍いたしました」と報告した。
ともに27歳で、ともにDF、さらに背番号も“３”という共通点を持つふたり。岡山県出身の金平は2024年に大宮へ加入し、今季はリーグ戦13試合に出場。一方、栃木県出身の野澤は2021年に産業能率大から甲府へ加入し、今季は百年構想リーグで３試合に出場している。
この発表にはSNS上でも祝福の声が殺到。「とても素敵！」「最高のニュースきたー！！！」「現役のプロのサッカー選手同士の結婚、スゴい…！」「奥様もDFなんだー！」「２人の活躍を期待してます」「これはすごいカップル」「末永くお幸せに！」など、温かいコメントが相次いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】プライベート写真も！ 現役選手同士の幸せ溢れる入籍報告ショット！