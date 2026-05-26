枕カバーのニオイで追跡 行方不明の児童を無事発見「警察犬サムと指導手に感謝状」《長崎》
3度目のお手柄です。
行方不明になっていた男子児童の発見に貢献したとして、県警の嘱託警察犬と指導する男性に感謝状が贈られました。
感謝状を受けたのは、県警の嘱託警察犬「サム号」(オス7歳)と、指導手の栗粼 栄さん(60)です。
サム号と栗粼さんは今月8日、長崎市で行方不明となった男子児童を捜索。
枕カバーのにおいを頼りに児童を追跡し、風頭公園近くで保護しました。
（県警嘱託警察犬指導手 栗粼 栄さん）
「早期に発見、保護できたのが1番。感謝状をいただいて、今後の励みになる」
サム号はおととしも、諫早市で行方不明者を発見していて、感謝状を受けるのは3回目です。
普段はおっとりしているというサム号ですが、表彰式ではたくさんの人にお祝いされて、驚いた様子も…。
（県警嘱託警察犬指導手 栗粼 栄さん）
「今後も引き続き訓練をやって、少しでも社会貢献ができれば何より」
県内には10頭の嘱託警察犬がいて、去年は36件の行方不明者捜索に出動しているということです。
お手柄のサム号。
副賞のドッグフードを、嬉しそうに味わっていました。