2026年5月27日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
自分に足りないものを明確にすると、目標作りのプラスに。
家族関係が不調気味。特に母親には逆らわない方が安全かも。
苦労こそ大切に。精神面の成長を促すことになる暗示。
隠し事が原因で周囲と揉めそう。オープンになってみて。
10分でもいいので、1人の時間を確保すると心が安定するはず。
家庭運が◎。ちょっとしたおしゃべりでも得るものは大！
現状に満足できる日。心穏やかに過ごせそう。
知的好奇心が旺盛に。知りたいなら何にでも首を突っ込んでみて。
希望がかなう暗示が。ぼんやりせずに早速行動を起こそう。
行動力がいっぱい。ただし積極的過ぎて裏目に出ることも……。
転機が到来。普段は無意識に避けていることに挑戦して。
遊びの中にラッキーチャンスあり。飲み会・食事会が◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
自分に足りないものを明確にすると、目標作りのプラスに。
11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
家族関係が不調気味。特に母親には逆らわない方が安全かも。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
苦労こそ大切に。精神面の成長を促すことになる暗示。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
隠し事が原因で周囲と揉めそう。オープンになってみて。
8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
10分でもいいので、1人の時間を確保すると心が安定するはず。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
家庭運が◎。ちょっとしたおしゃべりでも得るものは大！
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
現状に満足できる日。心穏やかに過ごせそう。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
知的好奇心が旺盛に。知りたいなら何にでも首を突っ込んでみて。
4位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
希望がかなう暗示が。ぼんやりせずに早速行動を起こそう。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
行動力がいっぱい。ただし積極的過ぎて裏目に出ることも……。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
転機が到来。普段は無意識に避けていることに挑戦して。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
遊びの中にラッキーチャンスあり。飲み会・食事会が◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)