今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年5月27日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


自分に足りないものを明確にすると、目標作りのプラスに。

11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


家族関係が不調気味。特に母親には逆らわない方が安全かも。

10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


苦労こそ大切に。精神面の成長を促すことになる暗示。

9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


隠し事が原因で周囲と揉めそう。オープンになってみて。

8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


10分でもいいので、1人の時間を確保すると心が安定するはず。

7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


家庭運が◎。ちょっとしたおしゃべりでも得るものは大！

6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


現状に満足できる日。心穏やかに過ごせそう。

5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


知的好奇心が旺盛に。知りたいなら何にでも首を突っ込んでみて。

4位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


希望がかなう暗示が。ぼんやりせずに早速行動を起こそう。

3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


行動力がいっぱい。ただし積極的過ぎて裏目に出ることも……。

2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


転機が到来。普段は無意識に避けていることに挑戦して。

1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


遊びの中にラッキーチャンスあり。飲み会・食事会が◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)