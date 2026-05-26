サッカーのワールドカップ北中米3か国大会に挑む日本代表の選手たちに26日、輪島塗の箸が贈られました。被災地支援への感謝を込めた「恩がえし」ならぬ「応援がえし」伝統産業が懸け橋となった縁です。

輪島塗の技術がふんだんに取り入れられた高級感漂う箸。石川県輪島市が輪島漆器商工業組合に製作を委託した特注品です。

日本代表メンバーが国内合宿を張る千葉市内で行われたセレモニーでは、輪島市の小川正教育長から森保一監督へ、輪島塗の箸400膳が贈られました。

能登半島地震の発生以降、奥能登を支援するため、日本サッカー協会の協力の下、日本代表をはじめ多くの一流選手が、県内でのチャリティイベントやボランティア活動などを通じて、住民との交流を深めてきました。

ワールドカップ大会を目前に控えた選手たちへ感謝の気持ちを込めた「応援がえし」として、輪島市が箸の贈呈を申し出たということです。

箸は選手や大会関係者への贈答用

輪島塗の箸は合わせて400膳で、選手や監督、コーチが現地での食事に使うものや、大会関係者への贈答用などとして用意されました。

輪島市の担当者は日本代表が目標を達成した際にはぜひ市内で優勝パレードをと活躍に期待を寄せていました。

小川教育長によりますと、箸には「トンボ」と「手まり」がデザインされていて、トンボは前にしか進まず戦う選手にとっても縁起が良いとされています。

また、手まりは勝つ方に転がってほしいという願いが込められているそうです。