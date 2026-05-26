【ひらがなクイズ】解けると納得！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは洋服のパーツ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、衣服を支えるパーツ、日常の何気ない仕草や姿勢、そして静かに満ちていく状態という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
か□□も
か□□じ
ひ□□た
ヒント：衣服がずり落ちないようにする細いパーツを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「たひ」を入れると、次のようになります。
かたひも（肩ひも）
かたひじ（片肘）
ひたひた
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常の装いに欠かせないパーツの呼び名から、特定の動作やリラックスした姿勢に関わる体の一部分、さらには情景をリアルに伝える独特な擬音までを網羅しました。共通する「たひ」という響きが、衣服の機能的な描写、片側の関節を用いた日常的な仕草の表現、静かに広がる自然の様子を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、衣服を支えるパーツ、日常の何気ない仕草や姿勢、そして静かに満ちていく状態という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□も
か□□じ
ひ□□た
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正解：たひ正解は「たひ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たひ」を入れると、次のようになります。
かたひも（肩ひも）
かたひじ（片肘）
ひたひた
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常の装いに欠かせないパーツの呼び名から、特定の動作やリラックスした姿勢に関わる体の一部分、さらには情景をリアルに伝える独特な擬音までを網羅しました。共通する「たひ」という響きが、衣服の機能的な描写、片側の関節を用いた日常的な仕草の表現、静かに広がる自然の様子を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)