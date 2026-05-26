今シーズンすでに相次いつぐ市街地でのクマの目撃。クマの被害を防ぐため2025年9月に設けられたのが、「緊急銃猟」の制度です。

これまでは警察官のみ発砲指示が可能でしたが、地域住民の安全を確保するなど 一定の条件を満たせば、市町村の権限で市街地でも猟銃を使用してクマを捕獲できるようになりました。

26日、能美市で行われた緊急銃猟を想定した訓練を取材しました。

県内で相次ぐクマの出没。5月に入って白山市や能美市などの山あいの地域を中心に、県内では44件の目撃情報がすでに寄せられています。

そんな中、5月に入り県内で最も多い12件の目撃情報が寄せられているのが能美市です。

市内では、5月16日から市街地でも目撃が相次いでいて、22日には、辰口中学校近くでも目撃情報が。

久々江龍飛フィールドキャスター「ここでは先週金曜日にクマが目撃されました。この先には辰口中学校が、こちら400メートル先には市役所がある市街地ですが、林になっていて、クマが隠れることができる状況になっています」

2025年10月に県内初の緊急銃猟

全国的に市街地でのクマの出没が増える中、2025年導入されたのが緊急銃猟の制度。

県内では2025年10月、白山市河内町きりの里で民家の裏に現れたクマ一頭に、初めて緊急銃猟が実施されました。

緊急銃猟が必要な場合に備え行われた訓練には、県内9つの市、町の職員や、警察、猟友会などおよそ50人が参加し、地図を見ながら、実際に能美市で多発するクマ出没への対応を検討しました。

参加者のやり取り

「徳山町だと動物園と丘陵公園がある。そこに(クマが)出られると非常にまずいので、そこが早めにわかるような位置で、徳山の内側の山に、そこがよく横断されるので、そこに(カメラが)一つあってもいいかな」実地訓練ではドローンやウェアラブルカメラも着用

その後行われた実地訓練では、和気神社周辺でクマが目撃されたという想定でドローンを使ってあたりを捜索。

久々江フィールドキャスター「ここから50メートルほど先にクマがいます。今、警察と猟友会が現場に到着し、緊急銃猟が行われます。」

胸にウェアラブルカメラをつけ、現場と本部をつなぎ対応します。

訓練「射撃用意、発砲」

能美市農林課・北 洋至課長「クマの出没がすごく増えてきているので、朝晩は出るので、クマが出ることを認識しながら行動してもらえたら、自分の身を守ってもらえたら」