元「モーニング娘。」の飯田圭織（44）が26日、自身のインスタグラムを更新し、「モーニング娘。’26」の弓桁朱琴（17）との2ショットを公開した。

飯田は「昨日、モーニング娘。'26の弓桁朱琴ちゃんと初ランチに行きました」とし、ダブルピースした写真を投稿。

また「年齢差は27歳だけど166cmの朱琴ちゃんと167cmの私の歴代モーニング娘。高身長コンビで楽しい時間でした」とつづった。

飯田は1997年、テレビ東京系「ASAYAN」内の「シャ乱Q女性ロックボーカリストオーディション」の落選メンバーで「モーニング娘。」を結成。翌98年1月に「モーニングコーヒー」でメジャーデビュー。2001年、2代目リーダーに就任し、2005年1月、グループを卒業。また、弓桁は2023年にオーディションに合格し、モーニング娘。'23に加入した。

フォロワーからは「すごい感動！初期メンバーと17期がランチだなんて！！！」「びっくり素敵なご縁だ」「かおりんは素敵な先輩ですね」「かおりん若いんじゃね〜の」などの声が寄せられていた。