¡Ú¾ï³ê¥Ü¡¼¥È¡¦°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¶¨»¿¶¥Áö¡Û¾¾ËÜµÈ¹°¡¡½éÆüDRÀï¤ÏS¹ª¼Ô¤Î¾¾Â¼ÉÒ¡¢ÌîÃæ°ìÊ¿¤ËÃíÌÜ
¡¡³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡£Í¥ê¡¼¥°¤ÇËã¿ý¥×¥í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¾¾ËÜµÈ¹°¤Ç¤¹¡ª¡¡º£ÅÙ¡¢Ëã¿ý¤Î»Å»ö¤Ç¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥¸¥¢¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥Î¤â°ìÅÙ¤Ï¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ä¡ª¡¡³°¤ò½ÐÊâ¤¯¤Î¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡Ä¡£¤½¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï»þº¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï¤ªµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¤«¸å¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¤µ¤¢¡ÖÂè£¹²ó°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¶¨»¿¶¥Áö¡×½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï¤ÎÅ¸Ë¾¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÊ¿Èø¿òÅµÁª¼ê¤Î¥¤¥óÀï¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È³Ú¡¹Æ¨¤²¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤«¤Ê¡Ä¤È¡£Ä¾¶á£³¤«·î¤Î¥¤¥óÀï¾¡Î¨¤Ï£´£´¡ó¤È¾¯¤·ÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ò¹¶¤á¹þ¤à¤Î¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¸ù¼Ô¤Ç¤¢¤ë£²¹æÄú¡¦¾¾Â¼ÉÒÁª¼ê¡£º£Àá¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â£²£°£²£µÇ¯Á°´ü¤Î¾¡Î¨¥È¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿ÈøÁª¼ê¤Ïº¹¤µ¤ìÉé¤±¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¾¾Â¼Áª¼ê¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤¬Â¿¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤ÇÁêÀ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾Â¼Áª¼ê¤Ï¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÁá¤µ¤Ç¥¸¥«¤Þ¤¯¤ê¤âÅÔÅÙÅÔÅÙ¡¢¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Çä¤ì¤ë¤Î¤Ï£´¥³¡¼¥¹¥«¥É¤ËÆþ¤ëÌîÃæ°ìÊ¿Áª¼ê¤Î¤Þ¤¯¤ê¡¢¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Ê¤Î¤«¤Ê¡££³¥³¡¼¥¹£Ó£ÔÊ¿¶Ñ¥³¥ó¥Þ£±£·¤Î¥«¥É¼õ¤±»ûÅÄÀé·ÃÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÌîÃæÁª¼ê¤Ï¶¼°Ò¤Î¥³¥ó¥Þ£±£°¡¢Ê¿¶Ñ¥¹¥¿¡¼¥È½ç°Ì£±¡¦£µ¡£¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡£¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Þ¤¯¤ê¤½¤¦¡Ä¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¾Â¼Áª¼ê¡¢ÌîÃæÁª¼ê¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¸ù¼Ô¤«¤éÁÀ¤¦¤È½®·ô¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡££µ¹æÄú¡¦¶á¹¾æÆ¸ã¡¢£¶¹æÄú¡¦¹õÌî¸µ´ðÎ¾Áª¼ê¤ÏÌîÃæÁª¼ê¤Î¤Þ¤¯¤ê¤ËÏ¢Æ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤È¡ª¡ª¡¡¥ª¥Ã¥º¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥¤¡ª¡ª