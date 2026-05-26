「再審制度」を見直すための、刑事訴訟法改正案が衆議院で審議入りしましたが、改正を疑問視する声も。

【写真を見る】｢再審制度｣見直しへ えん罪被害救済なるか… 検察の不服申し立て原則禁止に 名張毒ぶどう酒事件弁護団長｢全面禁止にしないと例外が原則化に｣

（名張毒ぶどう酒事件・鈴木泉弁護団長）

「現行よりも悪くなるのではないか」

こう話すのは、1961年に三重県名張市で女性5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」で弁護団長を務める鈴木泉弁護士。今も裁判のやり直しを求めて、11回目の再審請求をしています。

改正を疑問視する声も…

（鈴木弁護団長）

「検察官の抗告が『原則禁止』となったが『全面禁止』にしないと、『例外が原則化』してしまう」



今回の改正案では、再審開始決定に対する検察の不服申し立てを「全面禁止」ではなく「原則禁止」に。検察が「例外」を適用する余地が残るため、審理が長期化する恐れがあるといいます。



（鈴木弁護団長）

「“逆戻り”するような法律ができるということはないと強く期待している」