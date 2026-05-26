特集は、いま収穫期を迎えている土佐茶の話題です。

高知県内有数のお茶どころである仁淀川流域で今年（2026年）からはじまった土佐茶ツーリズム。土佐茶の魅力を五感で味わってきました。



奈良時代にはすでに栽培されていたという高知県のお茶。

清流・仁淀川の流域も、良質な茶葉が育つ県内のお茶どころの1つとして知られています。



■井手上アナ

「新茶のおいしい季節に、仁淀川流域では土佐茶ツーリズムという体験プログラムが行われています。一体どんな体験ができのるでしょうか」





土佐茶ツーリズムは仁淀ブルー観光協議会が今年1月からはじめた体験プログラムで、土佐茶の認知度を上げることが狙いの一つ。実は県内のお茶の栽培面積はここ30年間で約6分の1の160ヘクタールになり、生産者も減少していて、このプログラムを通じて生産者の姿を身近に感じてもらおうとしています。■仁淀ブルー観光協議会事務局長・西岡由紀さん「普段飲むお茶ってどんな人が作っているかなかなか分からないと思うが、この体験は実際に茶農家へ行ったり店舗を訪れたりして直接話をしながら触れてもらう内容になっているので （お茶を飲んだ時に）話をした人々の顔が浮かぶような、そんな思い出になってもらえたらと思っている」土佐茶を五感で楽しめる7つの体験プログラムの中から、まずは日高村を訪れ、ほうじ茶の焙煎を体験することに。霧山茶園の中山沢水さんに教えてもらいました。■井手上アナ「まずは何を？」■中山沢水さん「これから作ってもらう茶缶の柄をこの中から選んでもらう」まずは好きな和紙を選んでオリジナルの茶缶を作ります。そして、自分がどの焙煎具合を目指すのかを決めるために浅煎りから深煎りまで3段階に焙煎したほうじ茶を試飲します。■井手上アナ「色が結構違う。浅煎りからいただきます。フレッシュで、でも苦みとかは抑えられて、煎茶とほうじ茶の良い所取りという感じ」その後、中煎りと深煎りも試飲。ほうじ茶は深煎りになるほど香ばしさが増し、カフェインも少なくなるそうです。■井手上アナ「浅煎りにしようと思います なかなか飲んだことのないほうじ茶の味だったので」■中山沢水さん「ちなみに浅煎りと中煎りが少し難しいのでがんばってください」■井手上アナ「難しいんですか」浅煎りのほうじ茶を作るには、決して見逃してはいけないサインがあるそうで。■中山沢水さん「あたたまったサインが 茎をよく見てもらうとふつっと動き出すタイミングがある いま動いたの分かりました？」■井手上アナ「え どこが動きました？ 全然分からないんですけど」■中山沢水さん「さっき映ったかな」とりあえず煎ってみることに。目を凝らして茶葉を凝視していると。■井手上アナ＆中山沢水さん「あ 動きましたね！」「動きましたね！」茶葉が動いたのを確認したら手早くかき混ぜます。しばらくかき混ぜると水分が抜けて茶葉がふっくらと膨らんできました。■井手上アナ「良い香り。甘い香りがふわーっと立ち上ってきます。この香りも体験ですね。土佐茶を感じています」最後は余熱で火の入り具合を調整します。さて、焙煎の出来は？■井手上アナ「ちょっと焦げました？」■中山沢水さん「大丈夫です 火の入り具合が違っても最後に混ぜてしまえば 意外と上手にできたなって思います」■井手上アナ「それも個性ということで」世界にただひとつの焙煎具合に仕上がったほうじ茶。完成したほうじ茶と茶缶はお土産として持ち帰ることができます。■中山沢水さん「（土佐茶は）一般の人にはまだまだあまり知られていない。県内はたくさんの農家、お茶があるので、ぜひ体験を通じて土佐茶の良さを知ってもらえたらと思う」■井手上アナ「つづいては仁淀川のほとりにあるカフェでおいしい土佐茶体験です」訪れたのは仁淀川町の池川茶園です。工房に併設されたカフェでは手作りの土佐茶スイーツが人気で、世界的な抹茶ブームの影響もあり店には海外からの観光客も増えているといいます。■井手上アナ「日本のお茶は好き？」■台湾からの観光客「はい ほうじ茶が好きです 大好きです」「煎茶 煎茶がとても良い」さらにここでは別のブームも体験できるのだとか。■井手上アナ「ここではどんな土佐茶体験ができるのですか？」■池川茶園「こちらでは土佐茶のアフタヌーンティーが楽しめる」■井手上アナ「ヌン活？ 土佐茶でヌン活？」池川茶園が土佐茶ツーリズム限定で提供しているのが、仁淀ブルーを眺めながらのアフタヌーンティー体験です。土佐茶を使った手作りのスイーツ5種類を3段スタンドで提供します。■井手上アナ「きょうのスイーツは何ですか？」■池川茶園「上から順に茶畑クッキー、ほうじ茶、煎茶、チョコは煎茶、ダックワーズがほうじ茶、プリンがほうじ茶、ティラミスがかぶせ茶」■井手上アナ「その中からかぶせ茶のティラミスいただきます。かぶせ茶の苦みが口に広がっていい香り」そしてその日おすすめの土佐茶が2種類セットになっています。■井手上アナ「おいしい お茶の爽やかな苦み。いい香り。まろやかな甘み」■池川茶園「土佐茶の特徴がこのお茶は出ていると思う」■井手上アナ「この体験ができるのはここに来てこそですね」■池川茶園「この場所がいいと思う。この場所だからこそ楽しめるのかなと」■井手上アナ「仁淀川の水の恵でお茶が育ってこうやっておいしくいただけて幸せな体験ですね」土佐茶のアフタヌーンティー体験は2人以上で5日前までの予約が必要で、今シーズンは6月いっぱいまで体験できます。■池川茶園「海外から欧米の人も茶畑が見たいとか、グリーンティーに対しての思いが広がってきていると感じる。体験する形で土佐茶を楽しんでもらいたいというのが土佐茶ツーリズムの考え方。みなさんにぜひここに来てアフタヌーンティーを体験してもらえればと思っている」世界が注目する日本のお茶。その原風景を味わいに仁淀川流域を訪れてみませんか。