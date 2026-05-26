【東京ばにゃ奈】オリジナルキャラ「うめ」のぬいぐるみ登場！
東京ばな奈ワールド」とCHOCOLATE Inc.が共同開発したオリジナルキャラクター「東京ばにゃ奈」。2026年6月1（月）より公式オンラインショップ「パクとモグ」、「東京ばな奈s（JR東京駅 八重洲地下中央改札外）」にて『東京ばにゃ奈 ボールチェーン付きぬいぐるみ うめ』が発売される。
＞＞＞うめのボールチェーン付きぬいぐるみをチェック！（写真8点）
東京ばな奈の新しいキャラクターとして誕生した「東京ばにゃ奈」。「ばな奈」ではなく「ばにゃ奈」です。あま〜いものを食べすぎてまんまるになってしまったばにゃ奈達。とっても可愛いのにちょっとドジな姿が愛されている。
昨年8月には「ばにゃ奈」のぬいぐるみが第1弾として登場。「推しのぬいぐるみも欲しい」「ほかの子も家にお迎えしたい」と多くのご要望があったという。
そんな声にお応えして、今回は第2弾の「ごま」に続き、第3弾「うめ」のぬいぐるみが誕生した。6月1日（月）より販売が開始される。そして、来月も新たなぬいぐるみが登場するかも……！ ということなので続報もお見逃しなく。
それぞれ性格が違うばにゃ奈達。「うめ」の性格は、お嬢様系ドジ。すぐ恋に落ちる。そんな「うめ」がぬいぐるみに。うめ色の毛並みに、バナナをひっくり返したようなおしゃれなまつ毛と愛くるしい紫色の瞳がチャームポイント。東京ばな奈みたいなまんまるふかふかボディに、もっちりとした大きなしっぽ。しかも、しっかり自立する。重ねるとキャットタワーのようになるパッケージにも注目だ。
＞＞＞うめのボールチェーン付きぬいぐるみをチェック！（写真8点）
東京ばな奈の新しいキャラクターとして誕生した「東京ばにゃ奈」。「ばな奈」ではなく「ばにゃ奈」です。あま〜いものを食べすぎてまんまるになってしまったばにゃ奈達。とっても可愛いのにちょっとドジな姿が愛されている。
そんな声にお応えして、今回は第2弾の「ごま」に続き、第3弾「うめ」のぬいぐるみが誕生した。6月1日（月）より販売が開始される。そして、来月も新たなぬいぐるみが登場するかも……！ ということなので続報もお見逃しなく。
それぞれ性格が違うばにゃ奈達。「うめ」の性格は、お嬢様系ドジ。すぐ恋に落ちる。そんな「うめ」がぬいぐるみに。うめ色の毛並みに、バナナをひっくり返したようなおしゃれなまつ毛と愛くるしい紫色の瞳がチャームポイント。東京ばな奈みたいなまんまるふかふかボディに、もっちりとした大きなしっぽ。しかも、しっかり自立する。重ねるとキャットタワーのようになるパッケージにも注目だ。
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