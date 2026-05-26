KEY TO LIT井上瑞稀と“お散歩デート” やっと2人きりに…台湾食堂＆抹茶スタンドでまったり
5人組グループ・KEY TO LITの井上瑞稀が、28日発売の『CLASSY.』7月号に登場する。人気企画「#TOKYO恋する1軒目」でデート風グラビアを撮影。誌面から先行カットが到着した。
【別カット】彼氏感あふれる…抹茶スタンドでひと息つく井上瑞稀
今回のテーマは、「踏み込みすぎない優しさが、じわじわ心を奪っていく」。“やっと2人きりで会える距離になった”井上との、念願のお散歩デートが映し出される。先行カットは、路地裏にひっそりたたずむ台湾食堂で撮影。「いつか一緒に旅行に行きたいね」と話しながら、2人で定食をつつく夜。中華まんをくわえる無防備な姿に、彼と距離が縮まったのを実感する…そんなひとコマとなっている。中華まんが熱くて悪戦苦闘する井上の姿が印象的。
もう1軒は、奥渋に新しくできた抹茶スタンドでお散歩中にひと息。甘いものも抹茶も好き！という井上。撮影に使ったドリンクをひと口飲むなり、「んん！」と大きな目がこぼれ落ちそうなほど良いリアクションを見せた。
インタビューでは、公演中のミュージカル『GYPSY』の裏話、理想のデートやメンバーとのごはんエピソードなど、盛りだくさんの内容となっている。
【別カット】彼氏感あふれる…抹茶スタンドでひと息つく井上瑞稀
今回のテーマは、「踏み込みすぎない優しさが、じわじわ心を奪っていく」。“やっと2人きりで会える距離になった”井上との、念願のお散歩デートが映し出される。先行カットは、路地裏にひっそりたたずむ台湾食堂で撮影。「いつか一緒に旅行に行きたいね」と話しながら、2人で定食をつつく夜。中華まんをくわえる無防備な姿に、彼と距離が縮まったのを実感する…そんなひとコマとなっている。中華まんが熱くて悪戦苦闘する井上の姿が印象的。
もう1軒は、奥渋に新しくできた抹茶スタンドでお散歩中にひと息。甘いものも抹茶も好き！という井上。撮影に使ったドリンクをひと口飲むなり、「んん！」と大きな目がこぼれ落ちそうなほど良いリアクションを見せた。
インタビューでは、公演中のミュージカル『GYPSY』の裏話、理想のデートやメンバーとのごはんエピソードなど、盛りだくさんの内容となっている。