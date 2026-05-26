弟は母を刺傷、夫は付きまとい… 宮澤エマ“アサ”に同情の声集まる「しんどさ連続」「全方位きついな」『産まない女はダメですか？』第9話【ネタバレあり】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第9話が25日放送され、主人公の境遇に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】逃げて！夫の行動がエスカレートしてうろたえる宮澤エマ
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第9話では、アサの職場にまで現れた哲也が、不穏な言動で恐怖を残したまま去っていく。一方、緒方は元妻・千紘（渡邉美穂）が娘との再会を求めて現れ、千紘との過去を振り返り、自らが“産ませる側”として彼女を追い詰めていたことと向き合い、苦しい選択を迫られた。
そんな中、直樹（増子敦貴）は自分を変えようと新たに新聞配達のバイトを始めるが、家庭では母・愛子が配達した新聞を回収して直樹の仕事の邪魔をする。激昂した直樹は愛子を刺し、アサに電話を掛けた。
付きまといの夫に弟が母を刺傷というアサの境遇にはSNS上で「しんどさ連続」「全方位きついな」などのコメントが寄せられている。
【場面写真】逃げて！夫の行動がエスカレートしてうろたえる宮澤エマ
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
第9話では、アサの職場にまで現れた哲也が、不穏な言動で恐怖を残したまま去っていく。一方、緒方は元妻・千紘（渡邉美穂）が娘との再会を求めて現れ、千紘との過去を振り返り、自らが“産ませる側”として彼女を追い詰めていたことと向き合い、苦しい選択を迫られた。
そんな中、直樹（増子敦貴）は自分を変えようと新たに新聞配達のバイトを始めるが、家庭では母・愛子が配達した新聞を回収して直樹の仕事の邪魔をする。激昂した直樹は愛子を刺し、アサに電話を掛けた。
付きまといの夫に弟が母を刺傷というアサの境遇にはSNS上で「しんどさ連続」「全方位きついな」などのコメントが寄せられている。