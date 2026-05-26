BTS、2026年『AMAs』で最高賞を含む3冠 2021年以来、通算2度目の大賞
韓国の7人組グループ・BTSがアメリカの三大ポップ音楽賞のひとつである「アメリカン・ミュージック・アワード」(American Music Awards、以下「AMAs」)で大賞を受賞した。 グローバル音楽市場での影響力と人気が認められ、世界中の人々が注目する授賞式の主役に君臨した。
【写真】個性あふれるポージングで…喜びを表すBTS
BTSは25日(現地時間)にアメリカ・ラスベガスのMGMグランドガーデンアリーナで開催された「AMAs」において、最高賞に相当する「今年のアーティスト(Artist of the Year)」を受賞した。 2021年以来、通算2度目の大賞に輝いた。さらに「ソング・オブ・ザ・サマー(Song of the Summer)」と「ベスト男性K‐POPアーティスト(Best Male K‐Pop Artist)」も受賞し、合計で3部門の王者に輝いた。
BTSは、バッド・バニー、ブルーノ・マーズ、テイラー・スウィフト、ハリー・スタイルズなどの強豪を抑えて「今年のアーティスト」の栄光を手にした。BTSは「再びこの貴重な賞を受賞できて光栄だ。過去13年間、そばで支えてくださったARMY(BTSのファンの呼称)のみなさんに、心から感謝の意を表したい。『ARIRANG』をはじめとするすべての曲を愛してくださり、ツアー中ずっと情熱的に共にいてくださったことに感謝する。 そして『AMAs』に再び戻って来られて本当に嬉しい」と感想を述べた。 さらに韓国語で「応援してくださり、愛してくださるARMYのみなさん、ありがとう、そして愛しています」と付け加えた。
The 5th Album ‘ARIRANG’のタイトル曲「SWIM」は「ソング・オブ・ザ・サマー(Song of the Summer)」に選ばれた。 7人のメンバーは、「今この瞬間、最も僕たちらしい音楽は何かを考えた。僕たちが信じていた唯一のことは、挑戦し続け、前に進むべきだということだった。どんな状況でも泳ぎ続けるすべての方々に、愛と応援を送る。ずっと泳ぎ続けよう」という意味深い言葉を残した。アルバムの総合プロデュースを務めたバン・シヒョク会長と、BIGHIT MUSICのリーダーシップおよびメンバーに感謝の意を伝えることも忘れなかった。また、授賞式公式SNSで発表された受賞者リストの中に『ベスト男性K‐POPアーティスト』(Best Male K‐Pop Artist)も掲載され、3冠を達成した。
「AMAs」授賞式はBTSから始まった。 23日、24日、27日、28日の計4日間、ラスベガスのアレジアント・スタジアムで開催されたワールドツアーで撮影された「Hooligan」のステージが、授賞式のオープニングを飾った。6万人以上の観客が詰めかけた客席と大合唱、多人数ダンサーとの幻想的なパフォーマンスが、全世界の「AMAs」視聴者に強い印象を残した。
BTSが初めてステージに立ったのは「ベスト女性R&Bアーティスト」(Best Female R&B Artist)部門のプレゼンターとしての登場だった。ショーホストのクイーン・ラティファはプレゼンターを紹介し、「ただの大きなグループではなく、グローバルなグループだ。 これ以上説明する必要もない」と7人のメンバーを呼び込み、客席からは大きな歓声が上がった。 BTSの存在感は、本イベント開始前に開催されたレッドカーペットでも際立っていた。 複数のアーティストが最も見たい歌手としてBTSを挙げたり、自身の全盛期について語りながら「まるで今年のBTSのようだった」と語った。
【写真】個性あふれるポージングで…喜びを表すBTS
BTSは25日(現地時間)にアメリカ・ラスベガスのMGMグランドガーデンアリーナで開催された「AMAs」において、最高賞に相当する「今年のアーティスト(Artist of the Year)」を受賞した。 2021年以来、通算2度目の大賞に輝いた。さらに「ソング・オブ・ザ・サマー(Song of the Summer)」と「ベスト男性K‐POPアーティスト(Best Male K‐Pop Artist)」も受賞し、合計で3部門の王者に輝いた。
The 5th Album ‘ARIRANG’のタイトル曲「SWIM」は「ソング・オブ・ザ・サマー(Song of the Summer)」に選ばれた。 7人のメンバーは、「今この瞬間、最も僕たちらしい音楽は何かを考えた。僕たちが信じていた唯一のことは、挑戦し続け、前に進むべきだということだった。どんな状況でも泳ぎ続けるすべての方々に、愛と応援を送る。ずっと泳ぎ続けよう」という意味深い言葉を残した。アルバムの総合プロデュースを務めたバン・シヒョク会長と、BIGHIT MUSICのリーダーシップおよびメンバーに感謝の意を伝えることも忘れなかった。また、授賞式公式SNSで発表された受賞者リストの中に『ベスト男性K‐POPアーティスト』(Best Male K‐Pop Artist)も掲載され、3冠を達成した。
「AMAs」授賞式はBTSから始まった。 23日、24日、27日、28日の計4日間、ラスベガスのアレジアント・スタジアムで開催されたワールドツアーで撮影された「Hooligan」のステージが、授賞式のオープニングを飾った。6万人以上の観客が詰めかけた客席と大合唱、多人数ダンサーとの幻想的なパフォーマンスが、全世界の「AMAs」視聴者に強い印象を残した。
BTSが初めてステージに立ったのは「ベスト女性R&Bアーティスト」(Best Female R&B Artist)部門のプレゼンターとしての登場だった。ショーホストのクイーン・ラティファはプレゼンターを紹介し、「ただの大きなグループではなく、グローバルなグループだ。 これ以上説明する必要もない」と7人のメンバーを呼び込み、客席からは大きな歓声が上がった。 BTSの存在感は、本イベント開始前に開催されたレッドカーペットでも際立っていた。 複数のアーティストが最も見たい歌手としてBTSを挙げたり、自身の全盛期について語りながら「まるで今年のBTSのようだった」と語った。