「“香水オイル”というのも納得」「朝つけて夜までいい香り」髪・体・爪まで使えるLOAのヘアオイルが万能だった
手に出した瞬間からふわっと香りが広がり、まるで香水を選ぶような感覚で使える「LOA THE OIL」。髪になじませると、パサつきや広がりを抑えながら自然なツヤ感がプラスされる。毛先に少量つけるだけでも、ほどよい束感が出て、いつものスタイリングが少しこなれて見える。香水ほど強く主張しすぎず、髪が揺れたときや近づいたときにふわっと香るような印象で、日常使いしやすい。清潔感のある香りから、華やかなフローラル、落ち着いたウッディ系までそろっているので、“髪質に合わせて選ぶ”だけでなく、“なりたい雰囲気に合わせて選ぶ”楽しさがある。
【写真】「もう香水要らないかも？」」“パフュームオイル”として優秀すぎるオイル
ヘアオイルとしてはもちろん、ボディやハンド、ネイルにも使えるマルチオイルなのも便利。スタイリングの仕上げに髪になじませたあと、手に残ったオイルをそのまま指先や手元になじませられるので、忙しい朝にも使いやすい。ボトルもシンプルで高級感があり、洗面台に置いておくだけでも気分が上がる。「髪を整えたい」「ツヤを出したい」という実用面はもちろん、香りまで含めて身だしなみを整えたい人にぴったり。ヘアケアというより、毎日の仕上げに使う“香りのある美容オイル”として取り入れたくなるアイテムだ。
■LOAヘアオイルのおすすめポイント
・香りの種類が豊富で香水感覚で香りをまとえる
・ヘアだけでなくボディやネイルにも使える
・ツヤ感や束感を出しやすい
・日常使いしやすい上品な香り立ち
【LOA THE OIL Neroli Smoke tea ロア ザ オイル ネロリスモークティー 100ml ヘアオイル パフュームオイル】
■NOIR／ノワール
ベイリーフやベルガモットのすっきりしたトップから始まり、ローズの華やかさ、ムスク・ウッディ・アンバーの深みへと移る香り。甘さよりも落ち着きや余裕を感じさせる、大人っぽい印象が魅力だ。清潔感だけでなく、少しモードで洗練された雰囲気をまといたい人に向いている。
■BLEU CLAIR／ブルークレール
アクアをトップに、スズラン、ローズ、フリージア、サボン、ムスクが重なる透明感のある香り。水のようなみずみずしさと、石けんのような清潔感をあわせ持ち、軽やかで日常使いしやすい。強すぎる香りが苦手な人や、さりげなく“いい匂い”をまといたい人におすすめ。
■Pair BLANCHE／ペアーブランシュ
ペアーのフルーティーな甘さに、ローズやスズラン、フリージアのやわらかな花の香りが重なる。ラストはムスクとパチョリで落ち着きが出るため、可愛らしさだけでなく上品さもある香り。みずみずしく透明感があり、甘すぎないフルーティーフローラルを探している人にぴったり。
■BLANCHE／ブランシュ
シトラスとグリーンペアーの爽やかなトップから、ローズやジャスミンの華やかさ、ムスク・アンバー・ウッディのやわらかな余韻へと変化する香り。清潔感、華やかさ、落ち着きのバランスがよく、LOAの中でも王道感がある。初めて選ぶ一本としてもすすめやすい。
■Citrus Vert／シトラスベール
レモン、オレンジ、ベルガモットのフレッシュなシトラス感が印象的な香り。ミドルにベチバー、ラストにシダーウッドが入ることで、爽やかさの中に少し大人っぽい落ち着きも感じられる。甘い香りが苦手な人や、春夏に軽く使える香りを探している人に向いている。
■JASMIN dore／ジャスミンドレ
シトラスの軽やかなトップから、イランイラン、ジャスミン、スズラン、クローブが広がる華やかな香り。ラストはアンバー、ムスク、ウッディ、スウィートバルサムが重なり、甘さと深みのある余韻を残す。女性らしさや色気、特別感を出したい日に使いたい香り。
■LATTE ROSE／ラテローズ
ローズペタルやシチリアンレモンの明るさに、センティフォリアローズ、ラベンダー、ガーデニア、ミュゲが重なる上品なローズ系。ラストはラブダナム、アガーウッド、ムスクで深みが出るため、甘いだけのローズではなく、大人っぽく落ち着いた印象に仕上がる。
■Neroli Smoke tea／ネロリスモークティー
ネロリ、ベルガモット、レモン、ローズの爽やかさに、ティーやマグノリア、クローブが重なる個性的な香り。ラストにはオレンジフラワー、ガイアックウッド、コーヒー、シダーウッド、パチョリ、アンバー、ムスクが入り、スモーキーで奥行きのある余韻に。甘すぎず、おしゃれ感のある香りを選びたい人におすすめ。
■MYSTIQUE WOOD／ミスティックウッド
ベルガモットのトップに、カルダモン、クローブ、ジンジャー、イランイラン、ローズが重なり、ラストはサンダルウッド、パチョリ、シダーウッド、アンバーへ。スパイシーさとウッディな深みがあり、落ち着いた印象を与える香り。ユニセックス感やモード感を楽しみたい人に向いている。
LOA THE OILは、髪をまとめるためだけのヘアオイルではなく、香りまで含めて身だしなみを整えられる“パフュームオイル”として取り入れたいアイテムだ。毛先になじませることで、パサつきや広がりを抑えながら自然なツヤ感をプラスでき、今っぽい束感や濡れ感も演出しやすい。
さらに、ヘアだけでなくボディやハンド、ネイルにも使えるマルチ仕様なので、朝のスタイリング後に手元までケアできるのもうれしいポイント。
香水ほど強く主張しすぎず、髪が揺れたときにふわっと香るような上品さは、日常使いにもぴったりだ。
ヘアオイルとしてはもちろん、ボディやハンド、ネイルにも使えるマルチオイルなのも便利。スタイリングの仕上げに髪になじませたあと、手に残ったオイルをそのまま指先や手元になじませられるので、忙しい朝にも使いやすい。ボトルもシンプルで高級感があり、洗面台に置いておくだけでも気分が上がる。「髪を整えたい」「ツヤを出したい」という実用面はもちろん、香りまで含めて身だしなみを整えたい人にぴったり。ヘアケアというより、毎日の仕上げに使う“香りのある美容オイル”として取り入れたくなるアイテムだ。
■LOAヘアオイルのおすすめポイント
・香りの種類が豊富で香水感覚で香りをまとえる
・ヘアだけでなくボディやネイルにも使える
・ツヤ感や束感を出しやすい
・日常使いしやすい上品な香り立ち
【LOA THE OIL Neroli Smoke tea ロア ザ オイル ネロリスモークティー 100ml ヘアオイル パフュームオイル】
■NOIR／ノワール
ベイリーフやベルガモットのすっきりしたトップから始まり、ローズの華やかさ、ムスク・ウッディ・アンバーの深みへと移る香り。甘さよりも落ち着きや余裕を感じさせる、大人っぽい印象が魅力だ。清潔感だけでなく、少しモードで洗練された雰囲気をまといたい人に向いている。
■BLEU CLAIR／ブルークレール
アクアをトップに、スズラン、ローズ、フリージア、サボン、ムスクが重なる透明感のある香り。水のようなみずみずしさと、石けんのような清潔感をあわせ持ち、軽やかで日常使いしやすい。強すぎる香りが苦手な人や、さりげなく“いい匂い”をまといたい人におすすめ。
■Pair BLANCHE／ペアーブランシュ
ペアーのフルーティーな甘さに、ローズやスズラン、フリージアのやわらかな花の香りが重なる。ラストはムスクとパチョリで落ち着きが出るため、可愛らしさだけでなく上品さもある香り。みずみずしく透明感があり、甘すぎないフルーティーフローラルを探している人にぴったり。
■BLANCHE／ブランシュ
シトラスとグリーンペアーの爽やかなトップから、ローズやジャスミンの華やかさ、ムスク・アンバー・ウッディのやわらかな余韻へと変化する香り。清潔感、華やかさ、落ち着きのバランスがよく、LOAの中でも王道感がある。初めて選ぶ一本としてもすすめやすい。
■Citrus Vert／シトラスベール
レモン、オレンジ、ベルガモットのフレッシュなシトラス感が印象的な香り。ミドルにベチバー、ラストにシダーウッドが入ることで、爽やかさの中に少し大人っぽい落ち着きも感じられる。甘い香りが苦手な人や、春夏に軽く使える香りを探している人に向いている。
■JASMIN dore／ジャスミンドレ
シトラスの軽やかなトップから、イランイラン、ジャスミン、スズラン、クローブが広がる華やかな香り。ラストはアンバー、ムスク、ウッディ、スウィートバルサムが重なり、甘さと深みのある余韻を残す。女性らしさや色気、特別感を出したい日に使いたい香り。
■LATTE ROSE／ラテローズ
ローズペタルやシチリアンレモンの明るさに、センティフォリアローズ、ラベンダー、ガーデニア、ミュゲが重なる上品なローズ系。ラストはラブダナム、アガーウッド、ムスクで深みが出るため、甘いだけのローズではなく、大人っぽく落ち着いた印象に仕上がる。
■Neroli Smoke tea／ネロリスモークティー
ネロリ、ベルガモット、レモン、ローズの爽やかさに、ティーやマグノリア、クローブが重なる個性的な香り。ラストにはオレンジフラワー、ガイアックウッド、コーヒー、シダーウッド、パチョリ、アンバー、ムスクが入り、スモーキーで奥行きのある余韻に。甘すぎず、おしゃれ感のある香りを選びたい人におすすめ。
■MYSTIQUE WOOD／ミスティックウッド
ベルガモットのトップに、カルダモン、クローブ、ジンジャー、イランイラン、ローズが重なり、ラストはサンダルウッド、パチョリ、シダーウッド、アンバーへ。スパイシーさとウッディな深みがあり、落ち着いた印象を与える香り。ユニセックス感やモード感を楽しみたい人に向いている。
LOA THE OILは、髪をまとめるためだけのヘアオイルではなく、香りまで含めて身だしなみを整えられる“パフュームオイル”として取り入れたいアイテムだ。毛先になじませることで、パサつきや広がりを抑えながら自然なツヤ感をプラスでき、今っぽい束感や濡れ感も演出しやすい。
さらに、ヘアだけでなくボディやハンド、ネイルにも使えるマルチ仕様なので、朝のスタイリング後に手元までケアできるのもうれしいポイント。
香水ほど強く主張しすぎず、髪が揺れたときにふわっと香るような上品さは、日常使いにもぴったりだ。