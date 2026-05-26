【あすの天気】九州中心に大雨 鹿児島県で線状降水帯発生のおそれ 発生すれば大雨災害に警戒を
あすにかけて九州を中心に大雨になり、鹿児島県では線状降水帯が発生するおそれがあります。
【CGで見る】鹿児島県で危険な線状降水帯が発生するおそれ【きょう〜あさって（28日）までの雨雲レーダー】
鹿児島で線状降水帯発生のおそれ
梅雨前線上を低気圧がすすみ、低気圧にむかって暖かく湿った空気が集中的に流れ込む九州で、大雨の可能性があります。
特に、鹿児島県では、あす未明から夕方にかけて、危険な線状降水帯が発生するおそれがあるでしょう。発生すると、大雨災害の危険度が急激に高まります。夜中に発生するおそれもあるので、安全な場所でお過ごしください。
あす西日本は雨、北ほど晴れ間あり
西日本は朝から雨の所が多いでしょう。
九州や四国では、雷を伴って激しく降る所もありそうです。
近畿や東海は夜、雨が降りやすいでしょう。
関東はくもり空で、日中は雨は降らない予想ですが、夜はにわか雨がありそうです。東北や北陸では晴れ間の出る所が多いでしょう。
雨でも気温高めで蒸し暑い
あすの各地の予想最高気温は、
札幌 :24℃ 釧路:14℃
青森 :20℃ 盛岡:25℃
仙台 :24℃ 新潟:27℃
長野 :29℃ 金沢:28℃
名古屋:28℃ 東京:27℃
大阪 :29℃ 岡山:25℃
広島 :26℃ 松江:29℃
高知 :24℃ 福岡:28℃
鹿児島:27℃ 那覇:30℃
雨が降る西日本では、きょうより低くなりますが、湿度が高く、蒸し暑い体感になりそうです。
週末は晴れて真夏日続出
土曜日から日曜日は、全国的に高気圧に覆われて、晴れて日差しが照りつけるでしょう。強い日差しと、平年より暑い空気も流れ込んで、気温がグングン上昇しそうです。30℃以上の真夏日の所が今季、一番多くなりそうです。
東京は金曜日から日曜日にかけて、3日連続で真夏日になる予想です。週末は運動会の方も多いと思いますので、お子さんが熱中症にならないよう気をつけてあげてください。