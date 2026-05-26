あすにかけて九州を中心に大雨になり、鹿児島県では線状降水帯が発生するおそれがあります。

【CGで見る】鹿児島県で危険な線状降水帯が発生するおそれ【きょう〜あさって（28日）までの雨雲レーダー】

鹿児島で線状降水帯発生のおそれ

梅雨前線上を低気圧がすすみ、低気圧にむかって暖かく湿った空気が集中的に流れ込む九州で、大雨の可能性があります。

特に、鹿児島県では、あす未明から夕方にかけて、危険な線状降水帯が発生するおそれがあるでしょう。発生すると、大雨災害の危険度が急激に高まります。夜中に発生するおそれもあるので、安全な場所でお過ごしください。

あす西日本は雨、北ほど晴れ間あり

西日本は朝から雨の所が多いでしょう。

九州や四国では、雷を伴って激しく降る所もありそうです。

近畿や東海は夜、雨が降りやすいでしょう。

関東はくもり空で、日中は雨は降らない予想ですが、夜はにわか雨がありそうです。東北や北陸では晴れ間の出る所が多いでしょう。

雨でも気温高めで蒸し暑い

あすの各地の予想最高気温は、

札幌 :24℃ 釧路:14℃

青森 :20℃ 盛岡:25℃

仙台 :24℃ 新潟:27℃

長野 :29℃ 金沢:28℃

名古屋:28℃ 東京:27℃

大阪 :29℃ 岡山:25℃

広島 :26℃ 松江:29℃

高知 :24℃ 福岡:28℃

鹿児島:27℃ 那覇:30℃

雨が降る西日本では、きょうより低くなりますが、湿度が高く、蒸し暑い体感になりそうです。

週末は晴れて真夏日続出

土曜日から日曜日は、全国的に高気圧に覆われて、晴れて日差しが照りつけるでしょう。強い日差しと、平年より暑い空気も流れ込んで、気温がグングン上昇しそうです。30℃以上の真夏日の所が今季、一番多くなりそうです。

東京は金曜日から日曜日にかけて、3日連続で真夏日になる予想です。週末は運動会の方も多いと思いますので、お子さんが熱中症にならないよう気をつけてあげてください。