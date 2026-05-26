オリジナルTVアニメーション『前橋ウィッチーズ』総集編『劇場版 前橋ウィッチーズ 〜魔女見習いのエモエモリーズ〜』2026年秋公開決定！ティザービジュアル解禁！

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群馬県前橋市を舞台に、魔女を目指す5人の高校生の成長を描くオリジナルTVアニメーション『前橋ウィッチーズ』（2025年4月〜6月放送）。

この度、TVアニメ総集編のタイトルと公開時期が解禁された。

タイトルは『劇場版 前橋ウィッチーズ 〜魔女見習いのエモエモリーズ〜』。2026年秋に公開が決定。あわせてティザービジュアルを解禁された。

また、メインキャラクターを演じる、5人組声優アイドルグループ「前橋ウィッチーズ」が9月に前橋で活動2周年を記念したワンマンライブを開催することが決定した。

ライブ解禁の映像では、劇場総集編のムビチケ販売告知、２周年ライブ情報や劇場版主題歌及び活動２周年記念楽曲を搭載した1stミニアルバムの発売決定について発表している。

また、2026年9月30日に「劇場版 前橋ウィッチーズ 〜魔女見習いのエモエモリーズ〜」主題歌、そして声優アイドルユニット「前橋ウィッチーズ」の活動２周年を記念した楽曲搭載のミニアルバム発売も決定！正式タイトルは後日公開となる。

●ライブ映像

『前橋ウィッチーズ』活動2周年記念ライブ 〜We are 前橋ウィッチーズ！！〜

群馬：昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）小ホール

＜DAY1＞2026年9月26日(土)

17:00開場／18:00開演

＜DAY2＞2026年9月27日(日)

［昼の部］12:00開場／13:00開演

［夜の部］16:00開場／17:00開演

【出演者】 ※敬称略

前橋ウィッチーズ

春日さくら（赤城ユイナ役）、咲川ひなの（新里アズ役）、本村玲奈（北原キョウカ役）、三波春香（三俣チョコ役）、百瀬帆南（上泉マイ役）

チケット

グッズ無しチケット 8,800円（税込）

グッズ付きチケット 12,100円（税込み）

アップグレードチケット ＋3,300円（税込）

※枚数制限：おひとり様1公演につき2枚まで（複数公演お申込み可能）

グッズ付きチケットについて

グッズ内容：カード型音楽メディア『SONOCA』（後日特典映像の配信を予定）

※それぞれの公演でSONOCA本体のデザインが異なります

封入先行

受付期間：2026年6月10日（水）10:00〜7月12日（日）23:59

※受付URLは封入チラシにてご確認ください。

※本受付の抽選結果が最初に発表されます。受付多数の場合は座席番号を含め抽選となります。

プレオーダー先行

受付期間：2026年6月10日（水）10:00〜7月20日（月・祝）23:59

イープラス

https://eplus.jp/maebashi_witches/

アップグレードチケットについて

★Blu-ray封入先行とプレオーダー先行でチケットご当選・ご購入いただいた方を対象に「アップグレードチケット」の抽選受付を実施いたします。

ご購入済みの「指定席」の座席位置が、指定エリア内に配席保証されるチケットです。

アップグレード抽選受付でお申込み・ご当選された際は、アップグレードチケット代をお支払いいただきます。

その他詳細は後日発表いたします。

●リリース情報”

1周年記念ライブBlu-rayに2周年記念ライブ最速抽選受付シリアル封入！

『前橋ウィッチーズ』活動1周年記念ライブ 〜We are 前橋ウィッチーズ！〜 Blu-ray

2026年6月10日発売

アーティスト：前橋ウィッチーズ

品番：LABX-38958〜9（BD2枚組）

価格：￥22,000（税込）

レーベル：Lantis

発売元：株式会社バンダイナムコミュージックライブ

販売元：株式会社バンダイナムコフィルムワークス

「『前橋ウィッチーズ』活動2周年記念ライブ 〜We are 前橋ウィッチーズ！！」最速抽選受付シリアル封入

ライブ写真使用ブックレット同梱

特製BOX仕様

＜収録内容＞

・『前橋ウィッチーズ』活動1周年記念ライブ 〜We are 前橋ウィッチーズ！〜（夜公演）

・「〜貴方が望むならOPEN〜」Chapter1〜4（夜公演）

・前橋ウィッチーズ5人による各公演のオーディオコメンタリー付き

前橋ウィッチーズ ミニアルバム

「タイトル未定」

2026年9月30日発売

アーティスト：前橋ウィッチーズ

【キャラクター盤（CDのみ）】

品番：LACA-25297

価格：￥2,500（税込）

【アーティスト盤（CDのみ）】

品番：LACA-25298

価格：￥2,500（税込）

●作品情報

劇場版 前橋ウィッチーズ 〜魔女見習いのエモエモリーズ〜

2026年秋公開

配給

バンダイナムコフィルムワークス

TVアニメ『前橋ウィッチーズ』



2025年4月〜6月放送作品

全12話 各配信サービスにて好評配信中

2026年4月5日（日）よりTOKYO MX及びBS11にて再放送中！

＜イントロダクション＞

地元(まえばし)で魔女ってエモエモじゃない！？

群馬県前橋市。

高校1年生・赤城(あかぎ)ユイナの”普通にまぁ”な物足りない日常は……

「じゃあ君、魔女になってみてよ」

謎のカエル、ケロッペの登場で一変！

部屋のクローゼットは不思議な空間に繋がっていて――

新里(にいさと)アズ 「アンタには魔女になる本気度が足りない！」

北原(きたはら)キョウカ 「……喧嘩はやめて、お客さんの願い叶えない？」

三俣(みつまた)チョコ 「夢が見れるって素敵だよ！ ハピハピチョコちゃんだよ！」

上泉(かみいずみ)マイ 「私、長いものには巻かれろタイプなの♪」

うん、5人だとなんか楽しいことが起きる気がする！！

最高に刺激的な魔女、私たち前橋ウィッチーズが、あなたの願いを叶えます。

赤城ユイナ 「ここは、あなただけのお花屋さん。心の奥にある、あなたのお花、咲かせる場所」

歌って踊る、魔法の花屋（in商店街）、ミラクルOPEN！

【スタッフ】

原作・制作：サンライズ

監督：山元隼一

シリーズ構成/脚本：吉田恵里香

キャラクターデザイン原案：ユウ イナミ

キャラクターデザイン：立花希望

美術監督：阿久澤奈緒子

色彩設計：忽那亜実

撮影監督：藤田賢治

音響監督：長崎行男

音楽：羽深由理

音楽制作：バンダイナムコミュージックライブ

アニメーション制作：SUNRISE Studios（サンライズスタジオ）

製作：バンダイナムコフィルムワークス

PROJECT MBW

【キャスト】

赤城ユイナ：春日さくら

新里アズ：咲川ひなの

北原キョウカ：本村玲奈

三俣チョコ：三波春香

上泉マイ：百瀬帆南

ケロッペ：杉田智和

主題歌情報

OPテーマ:「スゴすぎ前橋ウィッチーズ！」

作詞：つんく 作曲：TORIENA 編曲：岸田勇気

各音楽サービスにて配信中

https://lnk.to/LZC-2873

EDテーマ:「それぞれのドア」

作詞・作曲：雲居ハルカ 編曲：岸田勇気

各音楽サービスにて配信中

https://lnk.to/LZC-3041

＜『前橋ウィッチーズ』について＞

本作は、群馬県前橋市を舞台としたオリジナルTVアニメで、2025年4月から6月までTOKYO MX、BS11ほかにて全12話が放送されました。魔女を目指す5人の少女、ユイナ、アズ、キョウカ、チョコ、マイが、悩める人々と向き合いながら自らの悩みも乗り越えていく、等身大の成長ドラマです。主題歌や劇中歌をメインキャラクターを演じる5人組声優アイドルグループ「前橋ウィッチーズ」が担当することも話題となりました。

放送が終了した現在も、5人は「前橋ウィッチーズ」として精力的にライブ活動を展開しています。さらに、作品の舞台・群馬県前橋市で2026年3月21日（土）に開催されたTVアニメ『前橋ウィッチーズ』新衣装お披露目イベント けやきウォーク前橋 にて、劇場総集編の制作が発表されました。

2026年5月24日（日）にZepp DiverCity TOKYO、2026年5月31日（日）にZepp Osaka Baysideにてワンマンライブの開催も決定しています。

©PROJECT MBW

関連リンク

『前橋ウィッチーズ』公式サイト

https://maebashi-witches.com