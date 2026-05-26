オリジナルTVアニメーション『前橋ウィッチーズ』総集編『劇場版 前橋ウィッチーズ 〜魔女見習いのエモエモリーズ〜』2026年秋公開決定！ティザービジュアル解禁！
群馬県前橋市を舞台に、魔女を目指す5人の高校生の成長を描くオリジナルTVアニメーション『前橋ウィッチーズ』（2025年4月〜6月放送）。
この度、TVアニメ総集編のタイトルと公開時期が解禁された。
タイトルは『劇場版 前橋ウィッチーズ 〜魔女見習いのエモエモリーズ〜』。2026年秋に公開が決定。あわせてティザービジュアルを解禁された。
また、メインキャラクターを演じる、5人組声優アイドルグループ「前橋ウィッチーズ」が9月に前橋で活動2周年を記念したワンマンライブを開催することが決定した。
ライブ解禁の映像では、劇場総集編のムビチケ販売告知、２周年ライブ情報や劇場版主題歌及び活動２周年記念楽曲を搭載した1stミニアルバムの発売決定について発表している。
また、2026年9月30日に「劇場版 前橋ウィッチーズ 〜魔女見習いのエモエモリーズ〜」主題歌、そして声優アイドルユニット「前橋ウィッチーズ」の活動２周年を記念した楽曲搭載のミニアルバム発売も決定！正式タイトルは後日公開となる。
●ライブ映像
『前橋ウィッチーズ』活動2周年記念ライブ 〜We are 前橋ウィッチーズ！！〜
群馬：昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）小ホール
＜DAY1＞2026年9月26日(土)
17:00開場／18:00開演
＜DAY2＞2026年9月27日(日)
［昼の部］12:00開場／13:00開演
［夜の部］16:00開場／17:00開演
【出演者】 ※敬称略
前橋ウィッチーズ
春日さくら（赤城ユイナ役）、咲川ひなの（新里アズ役）、本村玲奈（北原キョウカ役）、三波春香（三俣チョコ役）、百瀬帆南（上泉マイ役）
チケット
グッズ無しチケット 8,800円（税込）
グッズ付きチケット 12,100円（税込み）
アップグレードチケット ＋3,300円（税込）
※枚数制限：おひとり様1公演につき2枚まで（複数公演お申込み可能）
グッズ付きチケットについて
グッズ内容：カード型音楽メディア『SONOCA』（後日特典映像の配信を予定）
※それぞれの公演でSONOCA本体のデザインが異なります
封入先行
受付期間：2026年6月10日（水）10:00〜7月12日（日）23:59
※受付URLは封入チラシにてご確認ください。
※本受付の抽選結果が最初に発表されます。受付多数の場合は座席番号を含め抽選となります。
プレオーダー先行
受付期間：2026年6月10日（水）10:00〜7月20日（月・祝）23:59
イープラス
https://eplus.jp/maebashi_witches/
アップグレードチケットについて
★Blu-ray封入先行とプレオーダー先行でチケットご当選・ご購入いただいた方を対象に「アップグレードチケット」の抽選受付を実施いたします。
ご購入済みの「指定席」の座席位置が、指定エリア内に配席保証されるチケットです。
アップグレード抽選受付でお申込み・ご当選された際は、アップグレードチケット代をお支払いいただきます。
その他詳細は後日発表いたします。
●リリース情報”
1周年記念ライブBlu-rayに2周年記念ライブ最速抽選受付シリアル封入！
『前橋ウィッチーズ』活動1周年記念ライブ 〜We are 前橋ウィッチーズ！〜 Blu-ray
2026年6月10日発売
アーティスト：前橋ウィッチーズ
品番：LABX-38958〜9（BD2枚組）
価格：￥22,000（税込）
レーベル：Lantis
発売元：株式会社バンダイナムコミュージックライブ
販売元：株式会社バンダイナムコフィルムワークス
「『前橋ウィッチーズ』活動2周年記念ライブ 〜We are 前橋ウィッチーズ！！」最速抽選受付シリアル封入
ライブ写真使用ブックレット同梱
特製BOX仕様
＜収録内容＞
・『前橋ウィッチーズ』活動1周年記念ライブ 〜We are 前橋ウィッチーズ！〜（夜公演）
・「〜貴方が望むならOPEN〜」Chapter1〜4（夜公演）
・前橋ウィッチーズ5人による各公演のオーディオコメンタリー付き
前橋ウィッチーズ ミニアルバム
「タイトル未定」
2026年9月30日発売
アーティスト：前橋ウィッチーズ
【キャラクター盤（CDのみ）】
品番：LACA-25297
価格：￥2,500（税込）
【アーティスト盤（CDのみ）】
品番：LACA-25298
価格：￥2,500（税込）
●作品情報
劇場版 前橋ウィッチーズ 〜魔女見習いのエモエモリーズ〜
2026年秋公開
配給
バンダイナムコフィルムワークス
TVアニメ『前橋ウィッチーズ』
2025年4月〜6月放送作品
全12話 各配信サービスにて好評配信中
2026年4月5日（日）よりTOKYO MX及びBS11にて再放送中！
＜イントロダクション＞
地元(まえばし)で魔女ってエモエモじゃない！？
群馬県前橋市。
高校1年生・赤城(あかぎ)ユイナの”普通にまぁ”な物足りない日常は……
「じゃあ君、魔女になってみてよ」
謎のカエル、ケロッペの登場で一変！
部屋のクローゼットは不思議な空間に繋がっていて――
新里(にいさと)アズ 「アンタには魔女になる本気度が足りない！」
北原(きたはら)キョウカ 「……喧嘩はやめて、お客さんの願い叶えない？」
三俣(みつまた)チョコ 「夢が見れるって素敵だよ！ ハピハピチョコちゃんだよ！」
上泉(かみいずみ)マイ 「私、長いものには巻かれろタイプなの♪」
うん、5人だとなんか楽しいことが起きる気がする！！
最高に刺激的な魔女、私たち前橋ウィッチーズが、あなたの願いを叶えます。
赤城ユイナ 「ここは、あなただけのお花屋さん。心の奥にある、あなたのお花、咲かせる場所」
歌って踊る、魔法の花屋（in商店街）、ミラクルOPEN！
【スタッフ】
原作・制作：サンライズ
監督：山元隼一
シリーズ構成/脚本：吉田恵里香
キャラクターデザイン原案：ユウ イナミ
キャラクターデザイン：立花希望
美術監督：阿久澤奈緒子
色彩設計：忽那亜実
撮影監督：藤田賢治
音響監督：長崎行男
音楽：羽深由理
音楽制作：バンダイナムコミュージックライブ
アニメーション制作：SUNRISE Studios（サンライズスタジオ）
製作：バンダイナムコフィルムワークス
PROJECT MBW
【キャスト】
赤城ユイナ：春日さくら
新里アズ：咲川ひなの
北原キョウカ：本村玲奈
三俣チョコ：三波春香
上泉マイ：百瀬帆南
ケロッペ：杉田智和
主題歌情報
OPテーマ:「スゴすぎ前橋ウィッチーズ！」
作詞：つんく 作曲：TORIENA 編曲：岸田勇気
各音楽サービスにて配信中
https://lnk.to/LZC-2873
EDテーマ:「それぞれのドア」
作詞・作曲：雲居ハルカ 編曲：岸田勇気
各音楽サービスにて配信中
https://lnk.to/LZC-3041
＜『前橋ウィッチーズ』について＞
本作は、群馬県前橋市を舞台としたオリジナルTVアニメで、2025年4月から6月までTOKYO MX、BS11ほかにて全12話が放送されました。魔女を目指す5人の少女、ユイナ、アズ、キョウカ、チョコ、マイが、悩める人々と向き合いながら自らの悩みも乗り越えていく、等身大の成長ドラマです。主題歌や劇中歌をメインキャラクターを演じる5人組声優アイドルグループ「前橋ウィッチーズ」が担当することも話題となりました。
放送が終了した現在も、5人は「前橋ウィッチーズ」として精力的にライブ活動を展開しています。さらに、作品の舞台・群馬県前橋市で2026年3月21日（土）に開催されたTVアニメ『前橋ウィッチーズ』新衣装お披露目イベント けやきウォーク前橋 にて、劇場総集編の制作が発表されました。
2026年5月24日（日）にZepp DiverCity TOKYO、2026年5月31日（日）にZepp Osaka Baysideにてワンマンライブの開催も決定しています。
©PROJECT MBW
関連リンク
『前橋ウィッチーズ』公式サイト
https://maebashi-witches.com
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優