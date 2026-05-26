最新の冷凍倉庫 名古屋に誕生 ｢過酷な環境のイメージを払拭｣ 自動化で人手不足を解消 冷凍食品は完全自動システムで管理 “宇宙船”のような事務所も
冷凍食品の需要が高まる中、新しい冷凍倉庫が名古屋に誕生です。
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（瀧川幸樹アナウンサー）
「名古屋市港区の野跡駅の目の前にできたのは、8月から運用開始される冷凍自動倉庫です」
東京に本社を構える、物流・ホテル事業などを展開する会社が開発しました。
“自動化”で人手不足を解消 名古屋に拠点を置くメリットは？
最大の特徴は？
（霞ヶ関キャピタル 杉本亮副社長）
「（冷凍倉庫の中は）すごく寒くて、働いている人もいるけれど、過酷な働き方になっているので、自動化した」
そして、名古屋に拠点を置く理由としては？
（杉本副社長）
「2024年のトラックドライバーの働き方改革で、関東ー関西だと1日で往復もできない時代になっている。（名古屋は）真ん中にあるので、中継拠点の役割を担えると思う」
冷凍倉庫内に潜入…中の様子は？
5月26日、報道向けの内覧会が行われました。商品はまだ置いていませんが、倉庫の中は…
（瀧川アナ）「中は広く、じっとしていると凍ってしまいそう。とにかく寒い」
マイナス25℃の保管エリア。水に浸したタオルを回してみると…カチカチに凍ってしまうほど。
高さは、建物の2階～5階相当。さまざまな荷物がおけるように設計されていますが…
（瀧川アナ）「この寒さで作業するのは大変そうです」
搬入された冷凍食品は、完全自動システムで管理。冷凍倉庫で働く人員を従来の4分の1ほどに削減可能だといいます。
“フロンガスの規制” 脱フロンの対応も
さらに、対応すべき課題がもうひとつ。
（杉本副社長）
「冷凍倉庫もフロンを使って冷やしている倉庫はまだ多いが、フロンではないものに変えていかなければいけない」
フロンガスの規制です。この倉庫は、環境に優しい自然冷媒を導入して冷やせるようにしていますが、地球温暖化に影響を及ぼす代替フロンは、先進国の場合は、2036年までに85％の削減が求められています。
いま、冷凍・冷蔵庫だけでなくエアコン・ショーケース・自動販売機なども転換期が訪れ、各企業は脱フロンの対応が必要です。
事務所はまるで“宇宙船”！？
こうした中で目を引いた場所が…
（瀧川アナ）
「宇宙船のコックピットのような事務所。中央にある台は一見何もないように見えますが、モニターがあります」
近未来的なイメージの事務所で、冷凍倉庫の中もモニタリングできるそうです。テーマは“イメージの一新”です。
（杉本副所長）
「冷凍倉庫だとマイナス25℃で働かなければいけないなど、（物流業界で働く）イメージを払拭していきたい。冷凍倉庫だけれどマイナス25℃で働かなくていいなどの、そういった働き方改革ができたらいいな」
専門家「今までの古い冷凍冷蔵倉庫は使えなくなってきている」
冷凍冷蔵倉庫については、日本が抱える課題があると専門家も指摘します。
（流通経済大学 矢野裕児教授）
Q.（冷凍冷蔵倉庫の）働く環境が過酷なのはなぜ？
「温度が低い状況で長時間働くのは、労働者にとってきつい。わざわざ冷凍倉庫で働く必要がないと。よほど給料が高くない限り、他の倉庫がいいという話になる」
慢性的な人手不足に加え、代替フロン削減への対応はどうしても必要です。
（矢野教授）
「今までの古い冷凍冷蔵倉庫は使えなくなってきている。昔に比べて圧倒的に建設費がかかり、なかなか建て替えられない。（これまでの倉庫が）使えないとなると、非常に供給が減る」
その一方で、冷凍食品の国内消費は高く、冷凍冷蔵倉庫は今後も必要なのです。
労働環境・物流環境の改善
加えて、「暑さ」の影響も…
（矢野教授）
「例えばチョコレートでも温度管理しないといけない。（温暖化で）ゴールデンウィークごろから、温度管理の倉庫に入れないといけない」
なくてはならない冷凍食品。仕事で関わる人たちの労働環境・物流環境は、今後も改善が求められます。
（矢野教授）
Q.冷凍食品業界もAIや自動化に舵を切らないと厳しくなる？
「冷凍食品はどうしても労働環境が特別悪い。他の品目以上に機械化をする可能性やメリットが高い」