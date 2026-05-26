冷凍食品の需要が高まる中、新しい冷凍倉庫が名古屋に誕生です。

【写真を見る】最新の冷凍倉庫 名古屋に誕生 ｢過酷な環境のイメージを払拭｣ 自動化で人手不足を解消 冷凍食品は完全自動システムで管理 “宇宙船”のような事務所も

（瀧川幸樹アナウンサー）

「名古屋市港区の野跡駅の目の前にできたのは、8月から運用開始される冷凍自動倉庫です」

東京に本社を構える、物流・ホテル事業などを展開する会社が開発しました。

“自動化”で人手不足を解消 名古屋に拠点を置くメリットは？

最大の特徴は？



（霞ヶ関キャピタル 杉本亮副社長）

「（冷凍倉庫の中は）すごく寒くて、働いている人もいるけれど、過酷な働き方になっているので、自動化した」





冷凍倉庫の中での仕事は過酷で、人手不足は業界全体が抱える頭の痛い問題です。

そして、名古屋に拠点を置く理由としては？



（杉本副社長）

「2024年のトラックドライバーの働き方改革で、関東ー関西だと1日で往復もできない時代になっている。（名古屋は）真ん中にあるので、中継拠点の役割を担えると思う」

冷凍倉庫内に潜入…中の様子は？

5月26日、報道向けの内覧会が行われました。商品はまだ置いていませんが、倉庫の中は…



（瀧川アナ）「中は広く、じっとしていると凍ってしまいそう。とにかく寒い」

マイナス25℃の保管エリア。水に浸したタオルを回してみると…カチカチに凍ってしまうほど。

高さは、建物の2階～5階相当。さまざまな荷物がおけるように設計されていますが…



（瀧川アナ）「この寒さで作業するのは大変そうです」



搬入された冷凍食品は、完全自動システムで管理。冷凍倉庫で働く人員を従来の4分の1ほどに削減可能だといいます。

“フロンガスの規制” 脱フロンの対応も

さらに、対応すべき課題がもうひとつ。



（杉本副社長）

「冷凍倉庫もフロンを使って冷やしている倉庫はまだ多いが、フロンではないものに変えていかなければいけない」

フロンガスの規制です。この倉庫は、環境に優しい自然冷媒を導入して冷やせるようにしていますが、地球温暖化に影響を及ぼす代替フロンは、先進国の場合は、2036年までに85％の削減が求められています。



いま、冷凍・冷蔵庫だけでなくエアコン・ショーケース・自動販売機なども転換期が訪れ、各企業は脱フロンの対応が必要です。

事務所はまるで“宇宙船”！？

こうした中で目を引いた場所が…



（瀧川アナ）

「宇宙船のコックピットのような事務所。中央にある台は一見何もないように見えますが、モニターがあります」

近未来的なイメージの事務所で、冷凍倉庫の中もモニタリングできるそうです。テーマは“イメージの一新”です。



（杉本副所長）

「冷凍倉庫だとマイナス25℃で働かなければいけないなど、（物流業界で働く）イメージを払拭していきたい。冷凍倉庫だけれどマイナス25℃で働かなくていいなどの、そういった働き方改革ができたらいいな」

専門家「今までの古い冷凍冷蔵倉庫は使えなくなってきている」

冷凍冷蔵倉庫については、日本が抱える課題があると専門家も指摘します。



（流通経済大学 矢野裕児教授）

Q.（冷凍冷蔵倉庫の）働く環境が過酷なのはなぜ？

「温度が低い状況で長時間働くのは、労働者にとってきつい。わざわざ冷凍倉庫で働く必要がないと。よほど給料が高くない限り、他の倉庫がいいという話になる」

慢性的な人手不足に加え、代替フロン削減への対応はどうしても必要です。



（矢野教授）

「今までの古い冷凍冷蔵倉庫は使えなくなってきている。昔に比べて圧倒的に建設費がかかり、なかなか建て替えられない。（これまでの倉庫が）使えないとなると、非常に供給が減る」



その一方で、冷凍食品の国内消費は高く、冷凍冷蔵倉庫は今後も必要なのです。

労働環境・物流環境の改善

加えて、「暑さ」の影響も…



（矢野教授）

「例えばチョコレートでも温度管理しないといけない。（温暖化で）ゴールデンウィークごろから、温度管理の倉庫に入れないといけない」

なくてはならない冷凍食品。仕事で関わる人たちの労働環境・物流環境は、今後も改善が求められます。



（矢野教授）

Q.冷凍食品業界もAIや自動化に舵を切らないと厳しくなる？

「冷凍食品はどうしても労働環境が特別悪い。他の品目以上に機械化をする可能性やメリットが高い」