yonige、ソニー第一弾シングルは全曲アニメタイアップ！5月27日発売CD「芽吹くとき」収録曲が、TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』挿入歌に起用！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大阪寝屋川出身、2013年結成。牛丸ありさ（Vo＆Gt）、ごっきん（Ba＆Cho）の2人からなるロックバンド・yonige。

2026年春には、ソニー・ミュージックレーベルズにて再メジャー契約、併せて4月クールのTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』OP主題歌が新曲「芽吹くとき」に決定した。

そんなyonigeの新曲「芽吹くとき」は先日4月10日に先行配信がスタート。本楽曲は4月クールのTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』OP主題歌としてyonigeが新たに書き下ろした1曲。yonigeらしいざらついた肌触りのギターやベースがリードしていく、春らしい暖かくも爽やかな曲調に、“君がいる明日がいいなって思っていたって変えられない伝えなくちゃ”という歌詞が印象的な楽曲で、“ありのままの自分”や“ありのままの相手”を受け入れて「ただそばにいるだけでいい」という、Vo.牛丸による肯定的なメッセージが込められており、Spotify急上昇チャートや、バイラルトップ50-日本にチャートインするなど、リリース直後から大きな反響を獲得している。配信ジャケットのデザインを手がけたのは、グラフィックデザイナー / 映像作家のDaisuke Ukisita。

5月27日発売CDのアニメジャケットにはTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』の主要キャラクターである”上伊那ぼたん”と”砺波いぶき”が描かれ、幻想的なイラストがデザインされたジャケットとなっている。今作は初回仕様として、TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』のキャラクターデザインを担当する吉成鋼が、今回のためだけに描き下ろしたイラストがデザインされたスリーブケースの中にCDが収納される。

そしてTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』第7話放送終了後に、オープニング主題歌に続き、5月27日発売『芽吹くとき』に収録される3曲が同アニメの挿入歌として起用されることが解禁された。

表題曲「芽吹くとき」はオープニング主題歌としてすでに先行配信されているが、さらに収録曲である「Don’t」「Wet」「しがないふたり(re-arrange ver.)」も、アニメ第8話のために書き下ろされたことが判明した。「Don’t」「Wet」はアニメ8話のための完全新曲。「しがないふたり(re-arrange ver.)」は2017年にリリースしたミニアルバム「Neyagawa City Pop」に収録されている楽曲「しがないふたり」をアップデート。yonigeのサポートも務める土器大洋が大胆にアレンジし、ファン必聴の内容となっている。アニメ第8話の放送に先駆けて5月27日にはCDの発売、そして各種ストリーミングサービスにて配信リリースとなるので楽しみにしていてほしい。

さらに『芽吹くとき』の特設サイトは、メジャー再契約に伴うyonigeからのコメントやこれまでのyonigeのヒストリーを振り返るコンテンツなど盛りだくさんの内容に。2026年5月27日には『芽吹くとき』のCDが発売予定で、現在予約受付中。

yonige『芽吹くとき』特設サイト

https://yonige.net/pages/mebukutoki

●リリース情報

yonige

「芽吹くとき」

2026年5月27日発売

予約はこちら

https://VA.lnk.to/mebukutoki

【期間生産限定盤（CD+BD）】

価格：￥2,500（税込）

品番：ESCL-6249~6250

初仕様はスリーブケース仕様

＜CD＞

1.芽吹くとき

2.Don’t

3.Wet

4.しがないふたり(re-arrange ver.)

＜Blu-ray＞

TVアニメ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」

ノンクレジットオープニングムービー

店舗別購入特典

2026年5月27日(水)発売となる『芽吹くとき』の購入特典が決定！！

店舗別の特典となりますので、お早めにご予約ください！

対象店舗/特典内容

yonige応援店：『芽吹くとき』オリジナルはがき

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：オリジナル缶バッジ

セブンネットショッピング：オリジナルアクリルカラビナ型

TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルスマホサイズステッカー

アニメイト：オリジナルましかくブロマイド

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。

●ライブ情報

yonige one man tour 2026「夏の魔法にかかって壊れていくだけのふたり」

8/6(木)@渋谷 CLUB QUATTRO

8/10(月)@大阪 CLUB QUATTRO

8/11(火)@名古屋 CLUB QUATTRO

オールスタンディング

adv￥5,000 / U-22前売￥4,000(ドリンク代別)

5/27(水)10:00より一般販売スタート！

https://eplus.jp/yonige2026/

●作品情報

TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』

TOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ、テレ玉にて

4月10日（金）24時より放送開始

TOKYO MX：4月10日（金）24:00〜

BS11：4月10日（金）24:00〜

とちぎテレビ：4月10日（金）24:00〜

群馬テレビ：4月10日（金）24:00〜

テレ玉：4月10日（金）24:00〜

配信情報

ABEMAにて4月10日（金）24時より地上波同時・最速配信

ほか各配信プラットフォームにて順次配信

【スタッフ】

原作：塀「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」（秋田書店「チャンピオンクロス」連載）

監督：佐久間貴史

副監督：戸澤俊太郎

シリーズ構成・脚本：米内山陽子

キャラクターデザイン：吉成 鋼

サブキャラクターデザイン・メインアニメーター：みやち

プロップデザイン・メインアニメーター：松尾祐輔

衣装デザイン：藤井有紗

美術監督：宮越 歩

色彩設計：伊藤 唯

撮影監督：富田喜允

3D監督：小川耕平

編集：廣瀬清志

音楽：橋口佳奈

音響監督：明田川 仁

音響制作：マジックカプセル

アニメーションプロデューサー：村上 光

制作：ソワネ

主題歌

オープニングテーマ：「芽吹くとき」yonige

エンディングテーマ：「感情グラス」

【キャスト】

上伊那ぼたん：鈴代紗弓

砺波いぶき：青山吉能

郡上かなで：寿美菜子

遊佐あかね：天海由梨奈

北杜やえか：富田美憂

張景嵐：河瀬茉希

＜yonige プロフィール＞

大阪寝屋川出身。2013年結成。牛丸ありさ（Vo＆Gt）、ごっきん（Ba＆Cho）の2人からなるロックバンド。ソリッドなバンドサウンドとポップなメロディ、恋愛や人生観をリアリティのある言葉でつづった歌詞が10〜20代を中心に共感を呼び、2015年8月リリースの「アボカド」のMVが話題を集め、2017年にメジャーデビューし、2019年8月13日の日本武道館ワンマン公演をソールドアウト。その後も精力的に音源リリースとライブ活動を行いながら、2024年1月に3rdアルバム『Empire』をリリースし全国ツアーを開催。2025年3月15日には、バンド初となる日比谷野外音楽堂でのワンマン公演『yonige”I’mBack”』を開催した。同年5月29日からはバンド初の試みとなる47都道府県ツアー『yonige〜Homingtour〜』を完走。2026年春には、ソニー・ミュージックレーベルズにて再メジャー契約、併せて4月クールのTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』OP主題歌が新曲「芽吹くとき」に決定した。

©塀（秋田書店）／上伊那ぼたん製作委員会

関連リンク

TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』公式サイト

https://kamiina-botan.com/

yonigeオフィシャルサイト

https://yonige.net/