【#影響力が増すキャバ嬢】「死にたいと思ってしまう瞬間があった」人生絶望からの逆転劇「人には人の地獄がある」夜の世界で見つけた自分ならではの強み──東京上野・ゆうか
【モデルプレス＝2026/05/26】東京・上野「Club蓮 上野」に勤務するゆうか。会社をクビになったり、恋人に浮気されたりして人生に絶望したが、家族の支えで立ち直り、現在は夜の世界で輝く。絶望を知ったゆうかにしかできない接客でお客様に寄り添っている。
【写真】上野キャバ嬢の美スタイル輝くドレス姿
ゆうかには壮絶な過去がある。コロナウイルスの影響で、新卒2年目で突然会社をクビに。その1日後には交際していた恋人の浮気が発覚。「『死にたい』と思ってしまう瞬間があった」というほど落ち込み、2〜3週間で体重は10キロも落ちてしまった。病院に数ヶ月間通って療養し、辛い出来事の連続を乗り越えた経験があるからこそ、夜の世界での接客に深みが出ており、お客様から「真面目」「物事を1つひとつ真剣に考えている」と言われることも多い。
そんなゆうかがキャバ嬢として多くの人に出会う中で感じたのは「人には人の地獄がある」ということ。「長いお付き合いをさせていただくにつれて、その人の人となり、過去の経験や考え方などに触れられる」と人の苦しみがわかるからこそキャストにもお客様にも寄り添えており、「楽しんでお帰りいただくことを目標に接客しています。自分を指名して遊びに来てくださるお客様を1番大事にしたいです」と笑顔を見せた。
キャバ嬢デビューは六本木だったが「ド素人がメジャーリーグに行くみたいな感じだった」と周りのレベルの高さに打ちのめされた。「退職や失恋で自己肯定感がすごく下がった後に、さらに自信がなくなっていって」と家で泣いてしまうくらい追い詰められていたゆうかを救ったのが「Club蓮 上野」。面接で店長から「六本木で埋もれてしまうくらいなら、うちに来てほしい」と言われ、「集客力にすごく自信がある店だから、安心して身1つできてほしい」という力強い後押しを受けた。その言葉を信じて移籍したことが「キャバクラ人生の分岐点だった」と振り返る。「地上波のテレビやいろいろな媒体に出演させていただいて、メディアに強いのが魅力です」と「Club蓮 上野」の魅力を語った。
以前のインタビューで今後の目標として掲げていたのが「両親への親孝行」。最近もお酒が好きな両親にウィスキーを届けたり、これまでの感謝の気持ちを込めて100万円を贈ったり、父の誕生日に寿司屋を予約したり、日々感謝を忘れない。「今まで育ててもらった恩は何をしても返すことはできないので、思いついたことは全部やっていきたい」と辛い時期を支えてくれた両親へのさらなる恩返しを誓った。
会社をクビになり、恋人に裏切られ、六本木で自信を喪失した過去。どん底の淵で思い詰めて泣いた夜があったからこそ、今の彼女の笑顔には、他者への深い共感が宿っている。「人には人の地獄がある」という言葉を胸に、お客様の心に寄り添い続けるゆうかさんの快進撃。キャバクラ人生の分岐点となった上野の地で着実にステップを踏む彼女の強さは、挑戦し続けるすべての人に勇気を与えてくれるはずだ。（modelpress編集部）
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◆ゆうか「人には人の地獄がある」
ゆうかには壮絶な過去がある。コロナウイルスの影響で、新卒2年目で突然会社をクビに。その1日後には交際していた恋人の浮気が発覚。「『死にたい』と思ってしまう瞬間があった」というほど落ち込み、2〜3週間で体重は10キロも落ちてしまった。病院に数ヶ月間通って療養し、辛い出来事の連続を乗り越えた経験があるからこそ、夜の世界での接客に深みが出ており、お客様から「真面目」「物事を1つひとつ真剣に考えている」と言われることも多い。
◆ゆうか、キャバクラ人生の分岐点
キャバ嬢デビューは六本木だったが「ド素人がメジャーリーグに行くみたいな感じだった」と周りのレベルの高さに打ちのめされた。「退職や失恋で自己肯定感がすごく下がった後に、さらに自信がなくなっていって」と家で泣いてしまうくらい追い詰められていたゆうかを救ったのが「Club蓮 上野」。面接で店長から「六本木で埋もれてしまうくらいなら、うちに来てほしい」と言われ、「集客力にすごく自信がある店だから、安心して身1つできてほしい」という力強い後押しを受けた。その言葉を信じて移籍したことが「キャバクラ人生の分岐点だった」と振り返る。「地上波のテレビやいろいろな媒体に出演させていただいて、メディアに強いのが魅力です」と「Club蓮 上野」の魅力を語った。
以前のインタビューで今後の目標として掲げていたのが「両親への親孝行」。最近もお酒が好きな両親にウィスキーを届けたり、これまでの感謝の気持ちを込めて100万円を贈ったり、父の誕生日に寿司屋を予約したり、日々感謝を忘れない。「今まで育ててもらった恩は何をしても返すことはできないので、思いついたことは全部やっていきたい」と辛い時期を支えてくれた両親へのさらなる恩返しを誓った。
会社をクビになり、恋人に裏切られ、六本木で自信を喪失した過去。どん底の淵で思い詰めて泣いた夜があったからこそ、今の彼女の笑顔には、他者への深い共感が宿っている。「人には人の地獄がある」という言葉を胸に、お客様の心に寄り添い続けるゆうかさんの快進撃。キャバクラ人生の分岐点となった上野の地で着実にステップを踏む彼女の強さは、挑戦し続けるすべての人に勇気を与えてくれるはずだ。（modelpress編集部）
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