【線状降水帯 予測】薩摩大隅・種子島屋久島地方

鹿児島県（奄美地方を除く）では、２７日（水）未明から夕方にかけて「線状降水帯」が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

【大雨警報】の可能性は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「大雨警報」発表の可能性があります。薩摩大隅・奄美地方では【警報級の可能性（中）】、種子島屋久島地方では【警報級の可能性（高）】となっています。

【雨】シミュレーション

薩摩、大隅地方では、２７日（水）明け方から昼過ぎにかけて、種子島・屋久島地方では、２６日（火）夜のはじめ頃から２７日（水）夜のはじめ頃にかけて雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるでしょう。

［雨の予想］

▶２６日（火）から２７日（水）にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

薩摩地方 ３０ミリ

大隅地方 ３０ミリ

種子島・屋久島地方 ５０ミリ

▶２６日（火）１８時から２７日（水）１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

薩摩地方 １２０ミリ

大隅地方 １２０ミリ

種子島・屋久島地方 １８０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

【発雷確率】シミュレーション 九州地方 全域に「雷注意報」

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な強い雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が５０％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

【暖湿流】シミュレーション

梅雨入りしていないのに、梅雨末期のような『暖かく湿った空気』が流れ込んできます。専門的になりますが355kという高い相当温位が予想され、大雨をもたらす可能性が非常に高いと言えます。

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