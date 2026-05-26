ドル指数は下げ渋り、中東情勢が再び緊迫化＝ロンドン為替



ドル指数は下げ渋りの動き。99.018から取引を開始したあと、一時99.009まで低下も、その後は上昇に転じた。ロンドン序盤には99.164まで上昇。足元では99.06付近で揉み合っている。



米イスラエルが複数イラン船舶に攻撃、イラン人職員数名死亡とのニュースが流れたほか、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師が「米国の中東の基地にもはや安全な避難場所はない」と全イスラム諸国に協力を呼び掛けたことなどが原油の買い戻しを誘発している。NY原油先物は93ドル台で取引されている。



ドルインデックス＝99.06(-0.18 -0.18%)

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