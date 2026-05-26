REDMI Headphones Neo

シャオミ・ジャパン(Xiaomi)は、ブランド初となるワイヤレスヘッドフォン「REDMI Headphones Neo」を発売した。市場想定価格は7,980円前後。6月8日まで早割価格の6,980円で購入できる。

周囲のノイズを最大42dB低減するアクティブノイズキャンセリング(ANC)を搭載。交通音やオフィスの雑音が気になる環境でも、より快適なリスニングをサポートする。

ワンタップ操作や周囲の騒音変化に自動で対応するアダプティブノイズキャンセリングモードにも対応し、ノイズを抑えられるため、移動中や作業中など、シーンに合わせて手軽に切り替えが行なえる。

40mmチタンコーティングダイナミックドライバーを搭載。広い振動板面積により、力強いエアフローを生み出し、より深く豊かな低音表現を実現し、重厚な低音からクリアな高音まで、迫力あるサウンドを楽しめるとしている。

Bluetooth 5.4準拠で、コーデックはSBC、AACをサポート。USB Audioに対応。ケーブルでスマホやPCと接続してロスレス再生やハイレゾオーディオが楽しめる。

4種類のプリセットEQモードから選べるほか、サウンドを自分好みにカスタマイズして、最適なリスニング体験を実現した。

3マイクAI通話ノイズ低減により、周囲のノイズの影響を抑え、どこにいても会話を聞き逃さない通話体験をサポート。通話時の風ノイズキャンセルは最大風速5m/sの環境でも機能し、歩行中や風のある状況でも声が伝わりやすい設計とする。

1回の充電で最長72時間使用できるロングバッテリーを搭載。長距離移動や日常での長時間使用でも、充電の手間を減らして快適に楽しめるとのこと。

再生周波数帯域はBluetooth接続時20Hz～20kHz、USBオーディオ時20Hz～40kHz。重量は263±10g。