世界的人気を誇るサッカー漫画「キャプテン翼」の原作者・高橋陽一氏（６５）が２６日、都内で元日本代表ＦＷの柿谷曜一朗氏（３６）と巡回型アート展「キャプテン翼 ＯＮＥ ＷＯＲＬＤ ＯＮＥ ＴＥＡＭ Ａｒｔ Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ ２０２６」に関するトークイベントを行った。

サッカーＷ杯開幕が来月に迫るタイミングでのイベント。高橋氏は、日本代表に選出された２６人については「ベストメンバーと思うので、決まったからには応援する以外ないので全力で応援したい」と笑顔。注目選手に「佐野海舟さんとかが伸び盛りで効いている選手。彼次第のチームかもと思います」と中心選手としての活躍を期待した。

柿谷氏は、セレッソ大阪でチームメートだったＤＦ瀬古歩夢に期待。「瀬古が１６〜１７歳から知っていますが、昔はちゃらんぽらんだったんですよ。人のこと言えない僕から見ても、いい加減で抜けている」と苦笑い。「いまは顔色が変わってきた」と変容ぶりに舌を巻きながら「守備の選手でしたけど、ゴールで名前を残してほしい。彼の力が必要なときがきっと来る」とエールを送っていた。

同アート展は、「キャプテン翼」の人気国を軸に、高橋氏の書き下ろしなどアート作品の展示販売とグッズ展開を行うもの。６月から１年間にわたり、米国、欧州、アジア、東京など世界各都市で順次開催する。