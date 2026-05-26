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55年、半世紀以上の『新婚さんいらっしゃい！』の歴史において、番組史上初となる「2週連続で同じ新婚さんを大特集」することが決定した！

今回登場するのは、東京都在住の竹俣多聞さん（28歳・航海士）と実央さん（28歳・IT系営業）夫妻。

2人が手繰り寄せた、バラエティの枠を完全に超越した（ ）「27年越しの運命の伏線回収」があまりにもドラマチックすぎるため、1週（約30分）の枠には到底収まりきらず、前代未聞の前後編ドキュメント（？）として放送される。

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（左）夫・多聞さん （右）妻・実央さん



生まれた場所に隠された驚愕の共通点！スタジオ騒然の“証拠映像”とは？

すべての始まりは27年前の大阪。同じ病院、そしてほぼ同じタイミングでこの世に生を受けた2人。この時点ではまだお互いを知る由もないが、実は生後まもない時期に“奇跡の初対面”をしていた！？ 夫の父親が当時撮影していた実際の映像がスタジオで公開されると、そこに映っていたあまりにも出来すぎた光景に、スタジオは早くも大興奮に包まれる。

27年間の完全な音信不通を経て、繋いだのはまさかの「マッチングアプリ」！

夫の家の引っ越しにより、幼少期に完全に音信不通となった2人。お互いの記憶もなく、親同士も連絡を絶っていたため、完全に“赤の他人”としてそれぞれの人生を歩んでいた。しかし2年前、結婚を意識した2人が登録した「マッチングアプリ」で奇跡の合流を果たす。この時点ではまだ0歳の時の出会いを知らない状態だったが、運命の歯車が静かに回り始め…。

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プロフィールは「笑顔がかわいい！＆誠実そうな航海士」…しかし初デートの帰り道に急展開！

マッチング時、お互いの好印象なプロフィールに惹かれ合った2人。しかし、初デートの帰り道、東京駅の真ん中で夫が放った「まさかの大胆すぎるアプローチ」が発覚！ プロフィール写真の穏やかな印象からは想像もつかないその行動に、MCの藤井隆が思わず椅子から転げ落ちる！？

穏やかそうな見た目からは想像もつかないくらいの夫からの猛アプローチで交際に至った2人だが、まだその時点でも互いの共通点は知らなかったそう。

しかし交際期間中、夫が両親に妻を紹介したときに生まれた病院の話を皮切りに、両親の記憶とともに2人の27年が紐解かれていき・・・！

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スタジオ騒然！ 2人の人生の“原点”を知る重要人物が客席に…！

驚きの事実が次々と明かされる中、MCの藤井隆から「お二人の人生に深く関わりのある方が、実は客席に来ています」と告げられる。観客席から手を挙げたのは、なんと29年前に２人の誕生の瞬間に立ち会っていた“あの人物”！ スタッフの執念の追跡によって実現したこの奇跡の再会に、夫婦も両親も言葉を失い騒然となり・・・！？

0歳での不思議な縁から、27年後のマッチングアプリでの再会、そして時を超えた奇跡のめぐり逢いを果たす！

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（左）妻・実央さん （右）夫・多聞さん



「新婚さんいらっしゃい！」

5月31日（日）、6月7日（日）ひる12時55分～1時25分放送

（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）

※放送後、TVerで見逃し配信あり

MC：藤井隆 井上咲楽

