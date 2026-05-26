巨人の山口寿一オーナー（69）が26日、交流戦初戦のソフトバンク戦前のミーティングで、ナインの前で阿部慎之助監督（47）の辞任について説明を行った。

阿部監督は、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後に釈放。この日の午前に辞任を山口オーナーに申し入れ、受理された。山口オーナーは、今回の経緯について改めて説明した上で「私から皆さんにお伝えしたいのは、試合には全力で集中してほしいということです。言うまでもないことですが、そうでないと相手のチームに申し訳ない。ファンの皆さんにも申し訳ない。なので、一投一打に全力を集中してほしいと思います」と願った。

さらに、「阿部監督は“チームのみんなに迷惑をかけて大変申し訳ない”ということを、涙ぐみながら繰り返していました。監督自身が相当悔しいに違いないけれども、監督の無念、皆さんが全力プレーをすることで、監督の無念を少しでも晴らすことができるのではないかと思います」と語りかけた。

この日から、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めることになっており「橋上監督代行の下で一丸となって全力を出してほしいと思います」とも呼び掛け、橋上コーチは「前を向いて、目の前の試合を全力でみんなで勝ちにいきましょう」と声を掛けた。