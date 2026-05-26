歌手の中島健人（32）と女優の畑芽育（24）が司会を務める特番「世界に響くJ−POP2026 〜MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル〜」が6月4日、NHK総合で午後10時から放送される。

この番組では、2人がアンバサダーを務める「MUSIC AWARDS JAPAN」の見どころを紹介。ちゃんみなや藤井風、Mrs． GREEN APPLEらのパフォーマンスでも大きな話題となった去年の名シーンを振り返ると共に、今年のノミネート作品や注目の部門、授賞式の見どころを特集する。

さらに同番組では、今、世界で日本の音楽、J−POPがどのように響いているのか、最新情報にフォーカスするほか、海外の音楽関係者たちの証言に加えて、アメリカ・ロサンゼルスで2万人が大熱狂した日本のアーティストのみによる音楽フェスティバル「Zipangu」を大特集。貴重なパフォーマンス映像とともに出演アーティストや現地のファンへのインタビューも交えてJ−POPの新たな1ページとなったフェスがどのように世界に響いていったのかを描いていく。

「Zipangu」がアメリカ初ライブとなったHANAにも密着。彼女たちが憧れる世界的なスターとの出会いなど、彼女たちのアメリカでの日々に迫る。

スタジオゲストに徳力基彦（ブロガー）、ニューヨーク、森香澄、VTR出演は新しい学校のリーダーズ、Ado、ちゃんみな、HANA、MAN WITH A MISSIONほか。