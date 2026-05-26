【和食さと】一品料理、アルコールが222円に！5月31日までお得なキャンペーンを実施中。対象メニューをチェック。
和食ファミリーレストランの「和食さと」は、202店舗目となる「広島観音新町店」のオープンを記念して、2026年5月21日から31日まで「202店舗目オープン記念キャンペーン第1弾」を開催しています。
「202」店舗目にちなんだ特別価格メニューがたっぷり
広島エリアへの初出店と202店舗目のオープンを記念して、「和食さと」全店舗で、季節限定の和膳を202円（税抜）オフや、対象の一品料理・アルコールを202円（税抜）で提供する「202店舗目オープン記念キャンペーン第1弾」を5月31日まで開催中です。
・季節限定の和膳5品が各202円（税抜）オフ
初夏の旬食材をふんだんに使った季節限定メニューの和膳5品を、各202円（税抜、税込で222円）引きの特別価格で提供しています。
対象商品は以下の通りです。
・四季めぐり膳（豆ごはん） 2088円（税込）→1866円（税込）
・豆ごはんと月見とろろそば膳 1868円（税込）→1646円（税込）
・桜海老のかき揚げ天丼御膳 1868円（税込）→1646円（税込）
・季節のすし和膳＜初夏＞ 1868円（税込）→1646円（税込）
・炭火焼鰹のたたき御膳 1978円（税込）→1756円（税込）
・人気の一品料理7品が各202円（税抜）均一
小腹が空いたときや、もう少し食べたいときにピッタリの一品料理7品を、各202円（税抜、税込価格は222円）の特別価格で提供。
対象商品は以下の通りです。
・さとチキ...通常価格は383円
・ふわふわ鶏天（3枚）...通常価格は438円
・ポテトフライ（ケチャップ＆マヨ）...通常価格は438円
・焼ぎょうざ（6個）...通常価格は438円
・若鶏の唐揚げ（3個）...通常価格は383円
・バターコーン...通常価格は328円
・チーズスティックフライ...通常価格は438円
テイクアウト商品はキャンペーン対象外です。
・アルコール3種が各202円（税抜）均一
アルコール3種を各202円（税抜、税込価格は222円）の特別価格で提供。お得な一品料理と合わせれば、居酒屋気分で楽しめます。
対象商品は以下の通りです。
・レモンサワー
・グレープフルーツサワー
・ハイボール
本キャンペーンは予告なく変更や中止になる場合があります。
一部店舗では改装工事などにより休業している場合があります。
また、一部店舗では食材の状況などにより、商品内容や食器などが異なる場合があります。
東京バーゲンマニア編集部