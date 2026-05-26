トルコの古代遺跡で新たな発見です。長年、ノートルダム清心女子大学などの研究グループが発掘調査を続けていて、そこに都市が形成されていた裏付けになるものではと期待を寄せます。

【写真を見る】トルコの古代遺跡で新発見 100メートル規模の大建築址の周壁か 都市が形成されていた可能性に迫る ノートルダム清心女子大学など【岡山】

巨大な円形の建築物を取り囲む壁の一部か

（ノートルダム清心女子大学 紺谷亮一教授）

「少なくとも100メートル規模の大建築址の周壁が出てきた。とんでもなく大きい建物」

きょう（26日）の記者会見で発表されました。今回、新たに見つかったのは壁の一部で、約5300年前にトルコのキュルテペ遺跡に造られた、巨大な円形の建築物を取り囲んでいたものとみられています。

（ノートルダム清心女子大学 紺谷亮一教授）

「今見つかっているのは10メートルくらいなんですけど、おそらくそれは100メートルくらい続いているんではないかなというのがわれわれの予想です。この方向性で行くと、このマウンド自体を回っているのではないかと考えています。このラインが見つかったというのが最大の収穫です」

ノートルダム清心女子大学などの研究グループは、2008年からトルコの古代遺跡の発掘調査を行っています。目的は都市の起源を探ること。

約5300年前にトルコにも都市があった証拠か

従来、約5000年前にメソポタミアで人類最古の都市が誕生したと考えられてきましたが、研究グループは、同じ時期にトルコにも都市があったという仮説を提唱してきました。

今回の発見によって、円形の壁が直径100メートルにもわたる可能性があると推察。そこに都市が形成されていたことの裏付けになると期待をにじませます。

（徳島大学 山口雄治准教授）

「今わかっているのは全体の一部分ですので、とにかく大型のジグザグの建物や周壁の全体像を早く明らかにするという点が遺跡や遺構の評価につながると思います」

（ノートルダム清心女子大学 紺谷亮一教授）

「メソポタミアから千数百キロ離れた北のところでも、大きな都市化の波というのが表れているということなので、そういう意味で大きな進展ではないかと」

研究グループは、7月下旬に現地での発掘調査を再開する予定で、壁の高さなどの解明を進めたいとしています。